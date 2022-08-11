Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem

AZALTMAK YERİNE TAMAMEN BIRAKIN

Konu şeker olduğunda onu azaltmak yeterli olmaz ve tamamen bırakmanız gerekir. Bu noktada yapılması gereken şeker ile aranıza net bir sınır çekmek ve kesinlikle o sınırı aşmamaya dikkat etmektir. Bu sayede şeker istediğinizin kısa sürede kaybolduğunu göreceksiniz.

Ancak Dr. Thompson bu süreçte şeker yeme isteğinizi bastırmak için tatlı olan her şeyden vazgeçmeniz gerektiğini söylemiyor. Bu noktada bahsedilen ilave ve yapay şekerlerdir. Tamamen doğal şeker içeren taze meyveler sağlığınız için faydalıdır ve içerisindeki lif sindirim sağlığınızı destekler. Ancak kurutulmuş meyveler, meyve suları ve smoothieler aşırı şeker içerebileceğinden önerilmez.