Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem

Şekerin vücudumuz için her ne kadar bir ihtiyaç olsa da aşırı tüketildiğinde adeta bir zehir haline geliyor. Uzman Nörolog Susan Peirce Thompson, şekerle ilgili en büyük sorunun ise vücudun ona bağımlı hale gelmesi ve yedikçe daha çok yeme isteği hissetmenize yol açması olduğunu söylüyor.
ÖMRÜNÜZÜ KISALTIYOR
Daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız şekeri bırakmanız önerilir. Bunun için Dr. Thompson şekeri tamamen keseceğiniz bir detoks dönemi uygulamanızı tavsiye ediyor.
Uzun süredir canınız sürekli olarak tatlı istiyorsa şekeri tamamen bırakma düşüncesini değerlendirmeniz önerilir. Bazı bireylerin şekere diğerlerinden daha düşkün olduğu, tatlı besinleri tüketmeyi daha çok sevdiği bilinen bir gerçektir. Ancak sıfırdan bir düzenleme yaparak 8 hafta içerisinde aşırı şeker isteğinin önüne geçmek mümkündür.
Nörolog Dr. Thompson, aşamalı olarak canınızın tatlı istemesinin nasıl önüne geçeceğinizi anlattı.
AZALTMAK YERİNE TAMAMEN BIRAKIN
Konu şeker olduğunda onu azaltmak yeterli olmaz ve tamamen bırakmanız gerekir. Bu noktada yapılması gereken şeker ile aranıza net bir sınır çekmek ve kesinlikle o sınırı aşmamaya dikkat etmektir. Bu sayede şeker istediğinizin kısa sürede kaybolduğunu göreceksiniz.
Ancak Dr. Thompson bu süreçte şeker yeme isteğinizi bastırmak için tatlı olan her şeyden vazgeçmeniz gerektiğini söylemiyor. Bu noktada bahsedilen ilave ve yapay şekerlerdir. Tamamen doğal şeker içeren taze meyveler sağlığınız için faydalıdır ve içerisindeki lif sindirim sağlığınızı destekler. Ancak kurutulmuş meyveler, meyve suları ve smoothieler aşırı şeker içerebileceğinden önerilmez.
YAPAY TATLANDIRICILARDAN DA KAÇININ
Şeker isteğini frenlemek için şeker tüketiminden kaçınmak yeterli değildir. Aynı şekilde yapay tatlandırıcılardan da kaçınılması gerektiğini söyleyen Dr. Thompson, ""Tat tomurcuklarımız beyindeki bağımlılık merkezleri ile doğrudan bağlantılıdır, bu yüzden onları yapay tatlandırıcılarla (bazıları şekerden 600 kat daha tatlıdır) tetiklemek sadece iştahınızı canlı tutmanıza neden olacaktır." diyor. Ek olarak yapay tatlandırıcılar bağırsak mikrobiyomunu bozarak glikoz ve insülinin de doğru şekilde işlenememesine neden olmaktadır.
İKİ HAFTA SABREDİN
Şeker yeme isteğinden kurtulmak için aslında sadece 2 hafta sabretmeniz yeterlidir. Çünkü dilin üzerindeki tat alma duyuları her iki haftada bir yenilenir ve eskiler ölür. Bu nedenle şekeri bırakıp yapay tatlandırıcıların tadını almazsanız iki hafta içerisine o tat duyularınızdan kaybolacaktır.
VÜCUDUNUZUN İHTİYAÇ DUYDUĞU TÜM GIDALARI ALDIĞINDAN EMİN OLUN
Dr. Thompson yeterli miktarda protein ve bolca sebze tüketmenin iştahınızı kapatmaya yardımcı olacağının altını çiziyor.
Dr. Thompson, "yemek yeme istediğiniz kendinizi tok hissettiğinizde ortadan kalkacaktır, bu durumda açlık veya stres kaynaklı şeker yeme ihtiyacı da hissetmezsiniz.
YEMEKLERİNİZİ BASİT TUTUN
Şekeri keseceğiniz iki hafta boyunca fazla karışık ve komplike yemeklerden uzak durmaya çalışın. Bu süreçte mümkün olduğunca yemeklerinizi basit ve kolay tutmaya çalışın.
Yiyeceklerinizi basit tutmak kilo verseniz ve daha sağlıklı olsanız da iştahınızı kapalı tutmanıza yardımcı olacaktır. Dr. Thompson, basit yiyecekler, kilo verme sürecinde belirli kilolarda takılmanıza neden olan hormonal barajı da kolaylıkla aşmanızı sağlayarak zayıflama sürecinizi kolaylaştıracağını söylüyor. Hatta araştırmacılar basit, daha tatsız ce sade besinlerden tüm kalori ihtiyacınızı karşılamanın açlığınızı ve yemek yeme isteğinizi bastıracağını söylemekte. Bu şekilde beslenirseniz sekiz haftanın ardından ise şeker yeme isteğinizin tamamen kaybolduğunu göreceksiniz!