Nörologların "beyin gençleştirici" dediği o besin! Haftada bir porsiyon...

Beyin yaşla birlikte hücrelerini doğal olarak kaybetmeye başlar ve yaşlandıkça bilişsel gerileme ve bozukluklar ortaya çıkar. Alzheimer ve Demans gibi bu rahatsızlıklar, doğru beslenme sistemi ile önlenebilir. Üstelik hem bugün hem de uzun vadede zinde kalmanızı sağlar. Alzheimer ve Demans gibi bu rahatsızlıklar, doğru beslenme sistemi ile önlenebilir. Üstelik hem bugün hem de uzun vadede zinde kalmanızı sağlar.

Nörobilimci Sonja K. Billes, tıp uzmanları ve doktorların, beyin biz yaşlandıkça yeni hücreler üretemediği için, yaşlanmayla ilişkili genel ve doğal bilişsel düşüşe oldukça aşinadır açıklamasında bulunuyor. Uzmanlar; nöronlar olarak bilinen beyin hücrelerinin yaşamın ilerleyen dönemlerinde iletişim kuramayabileceğine vurgu yapıyor. Bu düşüş birçok kişi tamamen doğaldır. Fakat bilişsel işlevi, hafıza keskinliğini, konsantrasyon ve odaklanmayı etkileyen zayıflamış nörolojik aktiviteye neden olabilir.

BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Beyin sağlığında yaşa bağlı olarak meydana gelen doğal azalmayı durdurmak için yapılabilecek en önemli şey; beslenme sistemini değiştirmek olabilir. İyi bir uyku, stres yönetimi ve beyin dostu yiyecekler tüketmek, bu konudaki en önemli noktalar arasında bulunur. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşlandıkça daha iyi bilişsel bir işlev sunar.

Beyin, işleyişi sürdürmek ve optimize etmek, günlük hayatta düşünebildiğimizden, hatırlayabildiğimizden ve iletişim kurabildiğimizden emin olmak için belirli besinleri kendi başına üretebilir. Dr. Billes, bilişsel sağlığı geliştirmek ve beyin hastalıklarını ya da yaşlandıkça beyindeki işlev kaybını önlemek için çeşitli besinleri tüketmenin en iyi yaklaşım olduğunu söylüyor.İşte Dr. Billes'in önerdiği ve "büyük beşli" adını verdiği beyin güçlendirici besinler…