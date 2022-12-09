Nötr Cilt Alt Tonu Renkleri - Cilt Alt Tonu Nötr Olanlar Hangi Renkleri Giymeli, Nasıl Makyaj Yapmalı?

Nötr cilt alt tonu nasıl anlaşılır diye düşünüyorsanız, bunu öğrenmenin pek çok yolu bulunuyor. Ardından nötr alt tona yakışan renkler arasından dilediğinizi seçerek çeşitli makyaj ve kombin önerilerini deneyebilirsiniz. Nötr alt ton renkleri doğru kullanıldığında istenilen etkiyi yaratmaya yardımcı olur. Bu nedenle nötr cilt alt tonu saç renklerini bile kendinize uygun olarak seçebilirsiniz. Bu yazımızda sizin için nötr alt ton ne demek sorusunun yanı sıra nötr cilt alt tonuna ne yakışır sorusunun da cevabını derledik.

Nötr Cilt Alt Tonu Nasıl Anlaşılır?

Cildinizin alt tonunu belirlemek için bileklerinizdeki damarları gün ışığı altında inceleyebilirsiniz. Cilt alt tonları temel olarak üç gruba ayrılıyor:

Sıcak alt ton: Bileklerinizdeki damarlar yeşil ağırlıklı ise, sıcak alt tona sahipsinizdir.

Soğuk alt ton: Bileklerinizdeki damarlar mavi ve mor tonlarında ise soğuk alt tona sahipsinizdir.

Nötr alt ton: Bileklerinizdeki damarlar hem yeşil hem mavi tonlarında ise nötr alt tona sahipsinizdir.

Nötr Cilt Alt Tonu Saç Renkleri Nelerdir?

Nötr bir cilt tonuna sahipseniz, sıcak ve soğuk alt tona sahip insanlardan daha şanslısınız demektir. Bunun nedeni ise her iki tarafa sunulan renk önerilerinin nötr tonda harika duracak olmasıdır. Nötr bir cilt tonuna sahipseniz dikkat etmeniz gereken tek şey, çok koyu saç renklerinden uzak durmak. Nötr alt tonlarına en çok yakışan renkler ise şu şekilde:

Sarı

Kırmızı

Açık kahverengi

Karamel çikolata

Nötr Cilt Alt Tonu İçin Makyaj Önerileri Nelerdir?

Nötr cilt alt tonuna sahip insanlar, makyaj konusunda da daha özgür oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi sıcak ve soğuk cilt alt tonuna sahip kişilere önerilen her renk kullanılabiliyor. Nötr cilt alt tonuna sahip kişiler makyaj yaparken pembe ve sarı tonlarını tercih edebilir çünkü bu tonlar harika bir görünüm katacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek unsur ise fondötenler. Mükemmel bir ten makyajı için, nötr alt tona özel olarak üretilmiş fondötenlerin tercih edilmesi gerekir.

Nötr Cilt Alt Tonu için Giyim Önerileri Nelerdir?

Soğuk ve sıcak cilt alt tonuna sahip kişilere önerilen renkte kıyafet kombinlerini, nötr cilt alt tonuna sahip olanlar rahatlıkla kullanabilir. Özellikle hardal, mor, buz mavisi ve mercan tonlarında kıyafetler nötr cilt alt tonuna sahip kişilerde harika duracaktır.