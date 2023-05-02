NST Nedir? Gebelikte NST’ye Ne Zaman Girilir, Nonstress Test’te Sancı Değeri Kaç Olmalı?

Fetüsün hareketlerini izlemeyi sağladığını bilmeyenler, NST nedir sorusuna yanıt arar. NST'ye ne zaman gidilir diye merak edenler, gebeliğin 36. haftasında başladığını öğrenmelidir. NST'de neye bakılır ve neden yapılır diyenler, bu bebeğin sağlık durumunu takip etmeyi sağlar. NST değeri kaç olursa doğum başlar diyenler için bu değerin 40 mm Hg üzerinde olması gerekir. Nonstress Test nedir ve NST kaçıncı haftada çekilir? NST ne demek? İşte detaylar...

NST Ne Demek?

Nonstress Test veya kısaca NST, Türkçede "Stressizlik Testi" anlamına gelir. Gebelik boyunca, anne karnındaki bebeğin kalp atışlarını, hareketlerini ve tepkilerini incelemeye imkan tanır. Fetüsün kalp atışlarını etkileyen bazı etkenler bulunur. Uterusta (rahim) bazı durumlarda kasılmalar meydana gelir. Bu, fetüse pompalanan kanın basıncının düşmesine neden olur. Fetüste ise bundan dolayı kalp atışları hızlanır. Kasılma sona erene kadar fetüsün kalbi, diğer organlara oksijen taşınması için hızlı bir şekilde kan pompalamaya çalışır. Kalbin hızlı atmasının bir diğer nedeni ise fetüsün hareketleridir.

Nonstress Test, fetüsün hareketlerinin kalp atışına olan etkilerini anlamayı sağlar. Bir monitör sayesinde ses kaydı almayı ve hareket halindeki fetüsün kalbinin nasıl etkilendiğini görmeye imkan tanır. Testin adının "Nonstress" olmasının nedeni, ölçüm sırasında bebek üzerinde stres yaratmamasıdır. Uzman doktorlar, gebeliğin 36. haftasından itibaren haftada bir kez olmak üzere fetüsün sağlık durumunu kontrol etmek için bu uygulamaya başvurur. 40. haftadan sonra bu testin yapılma sıklığı haftada 3'e çıkar. NST testi sonucu 40 mm Hg ya da üzeri olan ve 20 dakika boyunca en az 3 kere sancılanan bir anne adayı için doğum zamanı gelmiş demektir.

NST Hangi Durumlarda Zorunludur?

Fetüsün hareketleri ile fetal kalp ritmi arasındaki ilişkiyi incelemeye yarayan NST, bazı durumlarda bebeğin iyilik halinin takibi için kesinlikle yapılması gerekir.

Halihazırda diyabet hastası olan veya gebelik sırasında diyabeti olduğu anlaşılan anne adaylarında

Büyüme geriliğinin söz konusu olduğu gebeliklerde

Yüksek kan basıncı veya preeklampsinin (gebelik zehirlenmesi) gözlemlendiği durumlarda

Fetüsün hareketlerinin az olması halinde

Sürekli düşük yapan anne adaylarında

Doğum zamanı geçmiş olan gebeliklerde

Amniyon sıvısının yetersiz olduğu durumlarda

Çoğul gebelik söz konusu olduğunda

Kan uyuşmazlığında

Antifosfolipid antikor sendromu (atardamar ve toplardamarda pıhtılaşma) veya sistemik lupus eritematozus (Lupus hastalığı) olanlarda

Bu tip durumlarda Nonstress Test uygulamasının düzenli olarak yapılması istenir.