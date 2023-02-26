O hastalığa sahip olanlar dikkat! Aşırı stres ölüm getirebiliyor...

Hipertansiyon kalp hastalığı, yüksek tansiyonu olan kişilerde uzun yıllar boyunca gelişen uzun süreli bir durumdur. Yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) kontrol altına alınmadığında meydana gelebilecek kalp yetmezliği ve iletim aritmileri gibi bir grup tıbbi problemdir. Yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı, damar duvarlarında kan anormal olarak yüksek basınç ile karakterize edilir. Stres altında veya fiziksel efor sırasında kan basıncının yükselmesi normaldir. Ancak hipertansiyonu olan kişilerde, istirahatte veya stres yokluğunda bile kan basıncı her zaman yüksek kalır. Kan basıncı gün boyunca değişir. Stres veya yoğun duygu durumunda, doğal olarak yükselir.

Kronik yüksek tansiyon ( 120/80 mmHg'den yüksek ) hipertansiyon kalp hastalığına neden olur. İnsanlar yaşlandıkça ve yüksek tansiyona sahip olmaya devam ettikçe kalp hastalığı riskleri artar. Kalp yetmezliği en sık 65 yaşından büyük kişilerde görülür.

Kronik yüksek tansiyon kalbinizi zorlar ve kanınızı pompalamasını zorlaştırır. Kalp kasınız kalınlaşıp zayıflayabilir ve muhtemelen kalp yetmezliğine yol açabilir. Kan damarlarınızın duvarları da yüksek tansiyon nedeniyle kalınlaşabilir ve bu, kan damarlarında kolesterol biriktiğinde daha tehlikeli hale gelir. O zaman kalp krizi ve inme riskiniz artar.

Yüksek tansiyon, erkekleri iki kat, kadınları ise üç kat daha fazla kalp yetmezliğine götürür. Bununla birlikte, yüksek tansiyonunuzu iyi yönetmek, kalp yetmezliği riskinizi büyük ölçüde azaltabilir.