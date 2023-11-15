O hastalığın en hızlı arttığı şehir oldu! Her 5 kişiden 1'ini etkiliyor..

Dünya Diyabet Günü nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Hastane girişinde kurulan stant da şeker ölçümleri yapılarak diyabet hastalığına dikkat çekildi. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Orhan Yücel'in de katıldığı etkinlikte konuşan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Lezzan Keskin diyabetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek artan ve ciddi uzun süreli bakım gerektiren bir kronik hastalık olduğunu söyledi.





Diyabette kandaki şeker oranının yükselmesi ile vücudun diğer organlarında ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çeken Keskin, "Bunlar dolaştığı kanla birlikte her noktada göz, kalp, böbrek, sinir sistemi sıkıntılarına yol açarak maalesef ölümcül sonuçlanmaktadır. Fakat özel olan şu ki kan şekerini kontrol altına aldığımız zaman bunların tamamen önüne geçebiliyoruz. Özellikle yaşam tarzı değişikliği uygun diyet uygun egzersizle birlikte ilaç tedavisinin devamlılığı ve doktora uygun zamanlarda kontrolle birlikte kan şekeri düzenliliği kişinin hayatını hem süre olarak hem de kalite olarak uzatmakta. Biz hastane yönetimimize de teşekkür ediyoruz. Bize bir fırsatı verdiği ve böyle bir standı kurarak hasta farkındalığı arttırdığımız için. İnşallah daha az diyabetin olduğu ve daha sağlıklı günlerin bizleri beklediği günler temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.





Türkiye'de yaklaşık olarak diyabet oranının yüzde 12-13, Malatya'da ise bu oranın yüzde 21 olduğunu belirten Keskin, "Yani yaklaşık olarak her beş kişiden birisi diyabet hastası. Türkiye'de diyabet oranının en yüksek olduğu il Malatya. Türkiye'de çok geniş çaplı, on bir ilini kapsayan, kaldı ki bununla birlikte göç alan illerde de çalışmanın yapılması gerekir. Ama diyabet araya giren stres, araya giren enfeksiyon, araya giren travmayla birlikte artar mı? Elbette artar. Beraberinde anne ve babadan kalan genetik bir miras varsa burada araya giren enfeksiyon, stres ve travma diyabetin açığa çıkmasını arttırır. Ama yüzde olarak hiçbir rakamsal değer veremem, vermem de doğru olmaz. Bunun için çok geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç var. Büyük merkezlerin önderliğinde eminim hocalarımızın ve merkezlerin el atacağı bizim de içinde dahil olacağımız çalışmalar olacaktır" diye konuştu.