O hastalık damarlara da kalıcı hasar veriyor! Uzmanı uyardı...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, diyabet hastalığının sadece kan şekeri yüksekliği anlamına gelmediğini, damar sistemine ciddi hasarlar verebildiği için tüm organları etkileyebildiğini bildirdi.

Diyabet hastalığı, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi veya ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkıyor. Yüksek kan şekeri ile seyreden bir hastalık olan diyabet hastalığı, kandaki şekerin hücrelere girememesi neticesinde hastanın kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, diyabet hastalarının yüzde 84,1'inin (451 milyon) tip 2 diyabet, yüzde 13,7'sinin (71 milyon) tip 1 diyabet ve yüzde 2,2'sinin (12 milyon) hamilelikte ortaya çıkan diyabet hastası olduğunu belirtti.

Tip 1 diyabetin bağışıklık sisteminin kendi pankreasına saldırması sonucu oluşan (otoimmün) bir hastalık olduğunu aktaran Küçükler, "Pankreasın insülin üreten hücreleri zarar gördüğü için yeterli insülin üretilemez. Tip 1 diyabet, genellikle çocukluk veya gençlik döneminde görülür. Tip 2 diyabet, en yaygın görülen diyabet türüdür. Obezite, hareketsiz yaşam tarzı, aile öyküsü ve bazı ilaçlar gibi risk faktörleri, tip 2 diyabet gelişme riskini artırır. Gebelik (gestasyonel), diyabet sadece gebelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalığıdır. Bu kişilerde doğum sonrası şeker düzeyi normale gelse de ileri yaşlarda diyabet gelişme riski artar." açıklamasında bulundu.