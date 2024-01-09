O hastalık hızla yayılıyor! Uzmanlardan uyarı: "Kalbinize çok dikkat edin"

Üst solunum yolu enfeksiyonları, soluk borusunun ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır. Burun içinde sinüzit, faranjit, nezle, otit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları mevsimi denilen bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış nezledir.

Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla birlikte kapalı yerlerde geçirilen süre arttığı için bulaştırma hızı artar ve solunum yolu nezle çok fazla görülür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, 38 derece ateşi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir.

Korunmada ikinci önemli faktörün, virüs belli bir mesafeden bulaşacağından hapşıran, öksüren kişilerle araya bir metre mesafe konulması gerekir. Hapşıran kişilerin bu esnada ele değil dirseğe hapşırmaları gerekir. Çünkü, ele hapşırıldıktan sonra başkasıyla tokalaşıldığında ya da kapı kulbu tutulduğunda, sağlam olan kişilere virüs bulaşacaktır. Sık sık eller yıkanmalıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirilen süre arttığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarından nezlenin daha hızlı yayıldığını belirtti. Koca, sosyal medya hesabından solunum yolu hastalıklarına sık rastlanan bir mevsimde bulunulduğunu vurgulayarak, "En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor" mesajını paylaştı. Koca, paylaşımında, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın, hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktaran videosuna da yer verdi. Ünal, şu bilgileri verdi:Enfeksiyonlarda bulaşın önlenmesine dikkati çeken Ünal, "Nezleden ve bu tür enfeksiyonlardan korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir. Yani, uykuya dikkat edilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, spor yapılması gibi temel sağlıklı yaşam kurallarına uymaktır. Böyle yapılırsa, savunma sistemi daha sağlam olur" dedi.Hasta olanlar maske kullanmalı. Bulaşmayı maske çok büyük oranda engeller. Hasta olan topluma karışmamalı, okula gönderilmemeli. Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü olanlar, bağışıklığı baskılayan durum söz konusu olanlar da maske takmalı.Gribal enfeksiyon kalbin kas dokusunu etkileyebiliyor. Bazen sessiz seyrettiği için kalp ile ilgili şikâyetler fark edilmiyor. Kalp zarları arasında sıvı artışı hastada ciddi nefes darlığı yapabiliyor. Kalbin kasılma fonksiyonunu bozarak kalp yetmezliğine de yol açabiliyor. Şu anda kliniğimizde gribal enfeksiyona bağlı kalp zarı etkilenen yatarak tedavi gören birkaç hastamız var. Önceden şeker veya kalbi olanların gribal enfeksiyonlardan korunması çok önemli. Gribal enfeksiyon geçirip de ciddi nefes darlığı olanların mutlaka kardiyoloji kliniklerine başvurmaları gerekiyor.Kapalı ortamları saat başı 10 dakika havalandırın. Toplu taşıma araçlarında maske kullanın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Öksürürken ağzınızı kapatın. Öpüşerek ve tokalaşarak selamlaşma alışkanlığını terk edin. Düzenli ve sağlıklı beslenin, Bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyin.