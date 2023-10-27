O hastalıkta ilk 4.5 saat önem taşıyor! Eğer vücudunuzda karıncalanma hissediyorsanız...

Ülkemizde en yaygın ölüm sebeplerinden ikincisi olan beyin damar hastalıklarından inme hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti. Geciken kişilerde kalıcı sakatlık ve hatta kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilecek olan damar tıkanıklığının nedenleri ve önlenmesine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. İnmenin tanımını yapan Prof. Dr. Krespi, "Daha önce normal olan bir kişide, hiçbir haberci işaret olmadan aniden gelişen felç haline 'inme' adı verilir. İnme sırasında vücudun bir tarafında aniden ve daha önce olmayan kuvvetsizlik, kol ve bacakları hareket ettirememe, uyuşma ve karıncalanma, bozuk konuşma, geçici körlük ya da çift görme ve dengesizlik olabilir. Daha da önemlisi, inme gece uykuda bile gerçekleşebilir. Normal bir şekilde uykuya yatan bir insan, uykusundan inme geçirerek uyanabilir. Tüm bunlar veya bir kısmının gerçekleşmesi halinde, mutlaka inmeden şüphe edilmesi ve hiç vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması gerekir" şeklinde konuştu.

HIZLI TEDAVİ ERKEN DÜZELME DEMEK İnme konusunda mutlaka toplumsal bilinci artırmamız gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Krespi, şunları söyledi: "İnmenin başlangıcından tedaviye giden süreçte her yarım saatlik kayıp, iyi olma şansımızı yüzde 15 gibi çok büyük bir oranda azaltmaktadır. İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında, beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ise tüm bunları engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önüne geçer. Beyin dokusunda inme nedeniyle oluşan hasarı ne kadar kısıtlı tutabilirsek, o derece erken ve hızlı düzelme sağlayabiliriz."