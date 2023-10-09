O kişilerde 4 kat daha fazla görülüyor! Yorgunluk deyip geçmeyin...

SONBAHAR DEPRESYONUNUN TEDAVİSİ

Sonbahar depresyonunun tedavi yollarını anlatan Uzm. Dr. Tufan, "Parlak ışık tedavisi, psikoterapi, ilaç tedavisi, doktor değerlendirmesine göre bazı ağır vakalarda transkranial manyetik stimülasyon ya da EKT gibi uzman gözetiminde yürütülecek tedaviler uygulanabilir. Işıkla tedavide parlak güneş ışığı verecek derecede geniş spektrumlu floresan ışığı kullanılmaktadır. İlaç tedavilerine verilen yanıt oldukça iyidir. Kişinin yaşam kalitesini, işlevselliğini artırır. Hastalığın olumsuz sonuçlarından kişiyi korur" dedi.

GÜNEŞLİ GÜNLERİ İYİ DEĞERLENDİRİN

Hafif vakalar için yürüyüş ya da hafif koşu gibi egzersizlerle gün ışığından faydalanmanın ve açık havada yapılacak yürüyüşün, stresi azaltacağı gibi duygu durumu yükselten endorfinlerin salınımın sağlanmasında da etkili olacağını söyleyen Uzm. Dr. Tufan, şu bilgileri paylaştı:

"Evde ve iş yerinde güneşli günlerde mevcut olan ışığı iyi değerlendirmek de önemlidir. Mümkün olduğunca perdeler açılmalı ve güneş ışığından faydalanılmalı, güneş gözlükleri çok fazla kullanılmamalıdır. Hafif ve rahat kıyafetler giymek, renkli giyinmek, güneşli bir günün sıcaklığını hissetmek, doğada derin bir şekilde nefes egzersizleri yapmak, olumsuz içerikli suç, felaket gibi olaylar ve haberlere fazla maruz kalmamaya dikkat etmek depresyondan korunmamızı sağlayabilir. İyi bir beslenme, ağır olmayan besinler ve uygun bir diyet, sosyal ilişkileri canlı ve iyi tutmak, pozitif düşünmek, dengenizi koruyup iyi ve olumlu şeyleri artırmak sonbahar depresyonu ile başa çıkmanızı kolaylaştırır ya da depresyonu önler."