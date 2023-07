O vitaminin eksikliği doğrudan kalbi etkiliyor! Kalp krizinden korunmak için ilk yapılması gereken...

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunması ve kalp hastalarıyla ilgili toplumda doğru olduğuna inanılan yanlış bilgilere dikkat çekerek, düzeltmeler yaptı. Kalp hastalarının et ve yumurta yemesi yasaktır, günlük düzenli vitamin alımı kalp krizinden korur, sol kol uyuşması kalp krizi belirtisidir ve kalp krizi geçirmiş hastalar spor yapamaz ifadelerinin yanlış bilgi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Narin, "Kalp hastalarına proteinden zengin et ve yumurtayı yasaklamak kişiyi un ve şekerin oluşturduğu karbonhidrat ürünlerine yönlendirir ve özellikle kandaki yağ seviyelerinde artışa neden olabilir. Bu grupta yer alan hastalar haftada 2-3 yumurta ve 1-2 porsiyon et tüketmeleri önerilen hayvansal yağların ve proteinin karşılanmasına imkan verecektir. Dolayısıyla kalp hastalarına et ve yumurta yasak değildir. Günlük düzenli vitamin alımı kalp krizinden korumaz. Özellikle antioksidan olarak gösterilen C ve E vitaminleriyle ilgili yapılan birçok araştırmada bu vitaminlerin kalp krizinden koruyucu etkisi gösterilememiştir. Yine koenzim Q, B6 ve B12 vitaminleri ile folik asidin de kalp krizinden korumadaki rolü net değildir.