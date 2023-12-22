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O yaş aralığında burun tıkanıklığı daha sık görülüyor! Ateş de eşlik ediyorsa...

Bebeklerde burun tıkanıklığının yaygın şekilde görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, bunun sebepleri arasında burun pasajlarının küçük olmasının da bulunduğunu söylüyor. Bebeklerde burun tıkanıklığına karşı yapılabilecekleri anlatan Seringeç, hangi nedenlerle görülebileceğini de anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:40
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O YAŞ ARALIĞINDA BURUN TIKANIKLIĞI DAHA SIK GÖRÜLÜYOR!

Bebeklerde burun tıkanıklığının nedenlerine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Bebeklerin küçük burun pasajları olduğu için burunları hızla tıkanabilir. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığına bağlı olarak burun içindeki küçük damarların şişmesi; toz, küf ve hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak gibi durumlar burun tıkanıklığına yol açabilir. Bunun yanı sıra, bebeklerde diş çıkarma sürecinde de burun tıkanıklığı ve hafif ateş görülebilir" diye konuştu.

BURUN TIKANIKLIĞIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER

Bebeklerde burun tıkanıklığını gidermek için bazı önerilerde bulunan Seringeç, "Bebeklerde burun tıkanıklığı rahatsız edicidir çünkü bebekler ağızlarıyla nefes almayı tam beceremezler. Bu nedenle burun tıkanıklığı ile mücadele önemlidir. Serum fizyolojik uygulama yapılabilir. Nazal bir aspiratör ile bebeğin burnundaki fazla sıvı temizlenebilir. Bebeğin yatağını hafifçe yükselterek başı yukarda tutmak da burun tıkanıklığını hafifletebilir. Fakat burun tıkanıklığı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, mutlaka doktora götürülmelidir" ifadelerini kullandı.

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