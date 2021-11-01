Obezite için en büyük risk! O yağı hayatınızdan çıkarın

Trans yağların insan vücuduna pek çok zararı olduğunu anımsatan Üstündağ, bunların sağlıksız olduğunu belirttiği AA muhabirine, "Trans yağlar genellikle gıdaların işlenme sürecinde ortaya çıkan yağlar ve bunlar maalesef obezitenin ve şeker hastalığının gelişmesinde katkı veren ajanlar durumunda. Dolayısıyla esasen çözüm işlenmiş gıdalardan uzak durarak mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla beslenmek." diye konuştu.

Üstündağ, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için trans yağ içeren gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Doymuş yağ kategorisinde olan trans yağların işlenmiş gıdalarda bulunduğunu dile getiren ve bu gıdaların dikkatle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Elbette zaman zaman insanın paketli gıdalar tükettiği anlar da olacaktır, o zaman da bilinçli tüketim çok önemli. Mutlaka o gıdaların etiketlerini okumalı ve orada yazanların anlamını bilerek tüketici olmak lazım. Tuzun aşırı tüketimi, alkol ve sigaranın yanında işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri gerçekten insan sağlığını en çok etkileyen faktörler arasında." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üstündağ, insanın gün boyunca sağlığını olumsuz etkileyen pek çok faktörle karşı karşıya kaldığını, buna karşın doğal beslenme ve yaşam anlayışının benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.