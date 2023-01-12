Obezite tedavisinde bekleyen tehlike! Bu değerlere dikkat...

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz obeziteye çare olan ameliyatlar sonrasında doktor kontrolünün önemini vurgulayan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, özellikle B12 ve demir eksikliğinin oluşabileceğini vurguladı. Hastanın düzenli aralıklarla doktora görünmesi gerektiğini belirten Yıldırım, sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 16:36 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Obezite, egzersiz ve diyetle kontrol altına alınamadığı durumlarda ise cerrahi yöntemler ile tedavi ediliyor. Obezite cerrahisi sonrası, hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için demir ve B12'ye dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.



"Obezite kısırlık ve kansere yol açabilir"

Obezite ile beraber meydana gelebilecek hastalıklar konusunda açıklamalarda bulunan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, "Obezite yani halk arasında aşırı şişmanlık, yağ dokularında vücut sağlığını bozacak ölçüde fazla miktarda yağ birikmesidir. Obezite; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, kısırlık ve kanser gibi pek çok hastalıklara yol açabilir. Obeziteyi egzersiz ve diyetle her zaman kontrol altına almak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda bariatrik cerrahi de denilen obezite cerrahisi yapılabilir. Bu yöntem obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en etkili yoldur" diye konuştu.