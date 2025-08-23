Obeziteyle mücadelede ameliyat yeterli gelmiyor! İşte uzmanından bilimsel nedeni...

YILDA 50 BİN KİŞİ OBEZİTE AMELİYATI OLUYOR

Obezite cerrahisinde primer vaka sayısının artmasının revizyonel cerrahi prosedürlerini de gündeme getirdiğini söyleyen Doç. Dr. Ergin, "2013 yılında Türkiye'de yılda 3-4 bin civarında olan obezite ameliyatı sayısı, günümüzde 50 binin üzerine çıktı. Bu, gerçekten çok büyük bir artış. Dünya genelinde geçen yıl 500 binin üzerinde bariatrik cerrahi yapıldı. Bu sayı, aslında cerrahiye ihtiyaç duyan hastaların yalnızca yüzde 1'ini temsil ediyor. Ancak ameliyat sayısı arttıkça, doğal olarak revizyon gereksinimi de yükseliyor" dedi.

ÖMÜR BOYU TAKİP

Revizyon ihtiyacını azaltmanın en önemli yolunun, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası süreçte iyi değerlendirilmesi ve sürekli takip edilmesi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ergin, şunları söyledi: "Ameliyattan sonra ömür boyu takip bizim için her şeyden önemli. Çünkü revizyon oranlarını düşürmek ve hastanın ilk ameliyattan yeterli faydayı görmesini sağlamak istiyorsak mutlaka bu hastayı yaşam boyu takip etmek zorundayız. Bunun yanında kilo kontrolü, diyet uyumu, egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli endoskopik kontrollerle hastaların geri kilo almasını engellemek mümkün. Ancak bu süreçte hem hasta hem hekim birlikte sorumluluk almalı."