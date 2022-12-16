OGTT Testi Referans Aralığı Nedir? OGTT 75 Gr 1. Saatte ve 2. Saatte Kaç Olmalı, Normal Değerleri Ne?

OGTT testi referans aralığı nedir, kişinin gizli şekerini tarayan bir testtir. Şeker hatalığının boyutlarına göre sağlık durumu kötüye gider. Konuyla alakalı ogtt testi referans aralığı vardır. Zaten hastalığın hangi derecede olduğu OGTT normal değerleri sayesinde bulunur. Diyabet kendini belli eden bir hastalıktır ve şüphe duyulduğu an doktora gidilmelidir. Hastanede diyabet için bir test yapılır. Testte Ogtt 75 gr 60 dk kaç olmalı için ayrı bir değer alınır. Yine ogtt 75 gr 2. saat kaç olmalı için ayrı bir değer alınır ve sonuç ortaya çıkar.

OGTT Testi Referans Aralığı Nedir?

OGTT testi diyabet hastalığı olan ve şüphelenen kişilere yapılan bir testtir. Herkesin bildiği gibi diyabet aslında bir şeker hastalığıdır. Birçok kişide şeker hastalığının olması bu hastalığın yaygın olduğunu gösterir. Aslında şeker hastalığı vücuttaki glukoz şekeriyle alakalıdır. Diyabet kan şekeri ile açıklanan bir hastalıktır. Kan şekeri ise iki farklı yol ile olması gereken şekeri elde eder. Bunların ikisi de glukoz şekeridir. İlk yol tükettiğimiz besinlerden elde edilen glukoz şekeridir. İkincisi ise karaciğerin ürettiği glukoz şekeridir. Bahsedilen iki farklı yoldaki glukoz şekerleri kana geçerler. Kan şekeri de bu sayede dengeli olur. Fakat her kişinin vücudu glukoz şekeri sağlıklı bir şekilde üretmemektedir ya da kan şekeri ile ilgili çalışan hormonlar sağlıklı değildir. Bu tür durumların yaşanması diyabet yani şeker hastalığının başlangıcı sayılmaktadır. Bu hastalığın teşhisi için ise OGTT testi yapılır. Yetişkin bir kişide OGTT referans aralığı aç karnına 70 ve 100 mg/dl olmalıdır.

OGTT Normal Değerleri

OGTT şeker yükleme testidir. Tıpta yer alan kan şekeri, İnsülin direnci gibi kavramlar şeker hastalığı yani diyabet ile ilgili kavramlardır. Diyabet hastalığı da kendi içinde kategoriye ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet şeker hastalığının çeşidini yansıtan kavramlardır. Eğer vücutta glukoz şekeri ile alakalı ters giden bir durum yaşanıyorsa şeker hastalığı ya da diğer adıyla diyabet başlangıcı yaşanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda hastaneye gidilir ve şeker yükleme testi yapılır. OGTT testi sonucunda birtakım değerler çıkar. Bu değerlerin normalliği OGTT testin yapılan aşamalarına bağlıdır.

OGTT 75 Gr 2. Saat Kaç Olmalıdır?

Şeker yükleme testi yapılırken belirli bir yol izlenir. Kişinin şeker hastalığı olup olmadığı da izlenen yol sonunda belli olur. Öncelikle hastaneye gitmeden yaklaşık 12 saat önce kadar aç olmak gerekir. Hastaneye aç karnına gidildiğinde glukoz şekerli içecek içilmesi gerekir. 1. ve 2. saat olacak şekilde kan alınarak kan şekeri değerine bakılır. Sağlıklı bir kişide 2. Saatte alınan glukoz değeri 140 mg/dl altında olması gerekmektedir.