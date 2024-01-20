Öksürüğü 1 saat içerisinde kesen tarif! 3 malzeme ile doğal karışım…

Sağlık uzmanı yalnızca üç malzeme gerektiren bu basit ama etkili içeceğin nasıl yapılacağına dair talimatları paylaştı. Ağrıyan boğazınızı rahatlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Uzmanlar, karanfilin anti-viral ve kanı temizleme özelliklerinin, beyaz kan hücrelerini uyararak kandaki toksisiteyi azalttığını ve hastalıklara karşı direnci arttırdığını açıklıyor.

Maty şunları söyledi: "Karanfil en iyi bağışıklık güçlendirici ve süper antiviraldir. Bir saat sonra boğazımdaki tüm kaşıntı ve ağrı geçecektir." Netmeds'e göre karanfil, zararlı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan öjenol içeriyor.

Beslenme uzmanı Kavita Devgan, karanfil ve bal karışımının grip semptomları için en etkili ilaçlardan biri olduğunu söyledi. Şöyle söyledi: "Bal, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Karanfil, güçlü antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar bileşiklerle doludur.

Dolayısıyla bu ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı gibi kış rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir."