Öksürüğü 1 saat içerisinde kesen tarif! 3 malzeme ile doğal karışım…

Solunum yolu hastalığının erken belirtilerinden daha kötü bir şey yoktur; boğazınızdaki hafif ağrı ilerleyen süreçte hastalığın bir göstergesidir.
Yetişkinlerin çoğu her yıl yaklaşık üç kez soğuk algınlığına yakalanıyor, ancak en çok insanların kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirdiği kış aylarında daha savunmasız oluyorlar. Vücudunuz bir virüse tepki gösterdiğinde, genellikle baş ağrısı, üşüme veya uyuşukluğun eşlik ettiği boğaz ağrısından yakınırsınız.
Bu semptomlar sıklıkla hızlı bir şekilde gelişir ve yaklaşık bir ila iki gün sürer. Soğuk algınlığının tedavisi olmasa da beslenme uzmanı Maty Harrington, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olan bağışıklık sistemini güçlendiren içeceğini paylaştı.
Sağlık uzmanı yalnızca üç malzeme gerektiren bu basit ama etkili içeceğin nasıl yapılacağına dair talimatları paylaştı. Ağrıyan boğazınızı rahatlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Maty şunları söyledi: "Karanfil en iyi bağışıklık güçlendirici ve süper antiviraldir. Bir saat sonra boğazımdaki tüm kaşıntı ve ağrı geçecektir." Netmeds'e göre karanfil, zararlı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan öjenol içeriyor.
Uzmanlar, karanfilin anti-viral ve kanı temizleme özelliklerinin, beyaz kan hücrelerini uyararak kandaki toksisiteyi azalttığını ve hastalıklara karşı direnci arttırdığını açıklıyor.
Beslenme uzmanı Kavita Devgan, karanfil ve bal karışımının grip semptomları için en etkili ilaçlardan biri olduğunu söyledi. Şöyle söyledi: "Bal, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Karanfil, güçlü antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar bileşiklerle doludur.
Dolayısıyla bu ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı gibi kış rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir."