Öksürüğü anında dindiren karışım! Her akşam yatmadan önce 1 kaşık yiyin…

Bal aslında bitkilerden gelmektedir. Arıların polenlerden topladığı antioksidanlar aynı zamanda bala da geçer. Bu antioksidanlar, vücutta genellikle kanser gibi hastalıklara yol açan zararlı radikalleri de azaltır. Baldaki bu antioksidanların, kalp krizi veya felç geçirme olasılığını azaltmanın yanı sıra ölümcül hastalıklar geliştirme ile ilgili olduğunu bulan çalışmalar yapılmıştır. Antioksidanlar açısından daha zengin bal tüketmek için, daha koyu bir ürün edinmeniz önemlidir.

ÖKSÜRÜĞÜ BİTİRİR

Geceleri sizi ayakta tutan öksürükten daha kötü bir şey yoktur ve neyse ki bal, bu sorun için harika bir çözümdür. Hem alternatif hem de modern tıp öksürük ve boğaz ağrısına karşın bal ve limon karışımının faydalarını kabul etmektedir. Bazı bireyler, aynı zamanda içeriğinde birçok antibakteriyel ve antienflamatuar özellik barındırdığından konu öksürük olunca baldan vazgeçmez. Ek olarak karabuğday balının hem çocuklarda hem de yetişkinlerde öksürüğü azaltmak için en iyi şey yöntem olduğunu gösteren bir araştırma bile bulunmaktadır.