Öksürüğü anında dindiren karışım! Her akşam yatmadan önce 1 kaşık yiyin…

Yiyeceklere ve içeceklere hem lezzet hem de tat katan bal ve tarçın, düzenli olarak tüketildiğinde pek çok derde de deva oluyor. İşte bu besinlerin tüm faydaları…
Yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan, ağrı kesici ve nem verici etkisiyle de bilinen bal, günümüzde de birçok ürünün içerisinde kullanılıyor. Konu enfeksiyonlar ve hastalıklar olduğunda ise tarçına sıkça başvurulmaktaydı.. Bu iki besinin düzenli tüketimi ise hiç olmadığınız kadar sağlıklı hissetmenize yardımcı olabilir.
BALIN YARARLARI
ENERJİ VERİR
Gün boyunca ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi almak için karbonhidrat tüketiriz. Ancak aynı zamanda balda olduğu gibi basit ve sağlıklı karbonhidratlara da ihtiyacımız vardır. Örneğin bütün gece ders çalışmak veya uyanık kalmak için fazladan enerjiye ihtiyacınız varsa, enerji içeceklerini bir kenara bırakıp biraz bal tüketmek çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Bu bileşen, bitki kaynaklı şekerler nedeniyle basit karbonhidratlarla doludur. Hızla sindirilirler ve size enerji sağlarlar.
HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİZİ AZALTIR
Bal aslında bitkilerden gelmektedir. Arıların polenlerden topladığı antioksidanlar aynı zamanda bala da geçer. Bu antioksidanlar, vücutta genellikle kanser gibi hastalıklara yol açan zararlı radikalleri de azaltır. Baldaki bu antioksidanların, kalp krizi veya felç geçirme olasılığını azaltmanın yanı sıra ölümcül hastalıklar geliştirme ile ilgili olduğunu bulan çalışmalar yapılmıştır. Antioksidanlar açısından daha zengin bal tüketmek için, daha koyu bir ürün edinmeniz önemlidir.
ÖKSÜRÜĞÜ BİTİRİR
Geceleri sizi ayakta tutan öksürükten daha kötü bir şey yoktur ve neyse ki bal, bu sorun için harika bir çözümdür. Hem alternatif hem de modern tıp öksürük ve boğaz ağrısına karşın bal ve limon karışımının faydalarını kabul etmektedir. Bazı bireyler, aynı zamanda içeriğinde birçok antibakteriyel ve antienflamatuar özellik barındırdığından konu öksürük olunca baldan vazgeçmez. Ek olarak karabuğday balının hem çocuklarda hem de yetişkinlerde öksürüğü azaltmak için en iyi şey yöntem olduğunu gösteren bir araştırma bile bulunmaktadır.
TARÇININ YARARLARI
KAN ŞEKERİNİ SAĞLIKLI SEVİYEDE TUTAR
Tarçın, bal gibi basit bir karbonhidrat enerjisi artışı sağlamaz. Ancak içerdiği antioksidan polifenoller sayesinde enerji seviyenizi gün boyunca sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, diğer ürünlerden kaynaklanan ani şeker artışlarının da önüne geçer. Kan şekerinizi dengeleyen tarçın, bu nedenle tip 2 diyabetli kişilerin kullanması için de ideal bir baharattır.
HASTALIKLARI ÖNLER
Bal gibi tarçın da vücudu zararlı maddelerden koruyan birçok antioksidan özelliğe sahiptir. Bu, özellikle polifenollerle dolu olması onu yiyeceklerde kullanılabilecek en iyi baharatlardan biri yapar. University of Hong Kong tarafından yapılan bir araştırma, tarçının kekik ve sarımsak gibi diğer süper gıdalardan bile daha iyi bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Tarçının hastalıkları önlemesinin bir başka nedeni de anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. İnflamasyonun sıklıkla astım, artrit ve ülseratif kolit gibi yaygın rahatsızlıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Tarçın günlük rutininize ekleyerek bu hastalıklara yakalanma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.
BAKTERİ VE MANTAR ENFEKSİYONLARINDAN KORUR
Nasıl bir kaşık şeker tüketmek ilacın etkisini azaltıyorsa, bir kaşık tarçın tüketmek de enfeksiyon geliştirme riskinizi azaltacaktır. Bunun nedeni tarçında bulunan aktif bir bileşen olan sinnamaldehitin vücudun çeşitli bölgelerinde enfeksiyonla savaşmada etkili olmasıdır.
Tarçın yağı, tipik olarak mantar türlerinin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının gelişmesini önlemek için yaygın olarak kullanılan ürünün spesifik bir türevidir. Ayrıca gıda zehirlenmesine neden olan diğer bakterilerin büyümesini durdurduğu da bilinmektedir.
Bu iki bileşen, birlikte kullanıldığında durdurulamaz ve her ikisini de günlük rutininize eklediğinizde sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz.