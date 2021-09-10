Öksürük 3 haftadan fazla sürerse dikkat

Öksürüğün; yabancı partiküllerin, mikropların ve mukusun boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan istemli veya istemsiz bir mekanizma olduğunu ifade eden Dr. Yüzüak, "Öksürük genel olarak üç haftadan kısa sürerse akut; 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut ve 8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürük varsa kronik öksürük adını alır" şeklinde konuştu.



ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Öksürüğün çoğunlukla iki hafta içinde tamamen ya da önemli ölçüde iyileştiğini ifade eden Dr. Yüzüak, öksürüğün olası nedenlerini şöyle sıraladı: "Grip, soğuk algınlığı, farenjit, bahar alerjisi, bronşit, zatürre, tahriş edici madde solumak, akut sinüzit, üst ve alt solunum yollarını etkileyen durumlar."

8 haftadan uzun süren öksürüğün kronik öksürük olarak tanımlandığını aktaran Yüzüak, tütün kullanımının kronik öksürük nedenleri arasında başta geldiğini belirterek, Kronik öksürüğe neden olabilen diğer durumları şöyle özetledi:

"Geniz akıntısı, reflü hastalığı, astım, solunum yolu alerjileri, bazı ilaçlar, kistik fibrozis, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları), tüberküloz, akciğer mantar enfeksiyonları, akciğer embolisi, akciğer kanseri."