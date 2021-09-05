Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı ‘kozalak turşusu’

Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, kozalak turşusunun faydaları ile ilgili, “Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.09.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 11:31

Kayseri'de yumurta, muz, hamsi gibi 85 çeşit turşu ile hizmet veren turşucu Bayram Ali Aydoğan, "Şu anda dükkanımızda 85 çeşit turşu var. En fazla rağbet gören ürünlerimiz, acılı turşu suyu ve kozalak turşumuz. Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor. Kozalak turşusu suyu koronavirüse yakalanan müşterilerimizin de tercih ettiği bir ürün. Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video "ÖZELLİKLE ACILI TURŞU SUYU HASTALIKLARA İYİ GELİYOR" Çünkü öksürük, nefes darlığı, bunların hepsi koronavirüsün insanlara yaşattığı problemler. Turşu suyu çeşitlerimizde de vatandaşların ilginç gördüğü yumurta, muz, kozalak turşuları. Vatandaşlara önerim hastalanmamak için turşu suyu içsinler. Özellikle acılı turşu suyu hastalıklara iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Kozalak turşusu suyunu ilk olarak kendilerinin denediklerini ve daha sonra müşterilerine tavsiye ettiklerini söyleyen turşucu Şerafettin Kaya da, "Koronavirüs döneminde müşterilerimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Turşu suyunun ardından kozalak turşusu suyu ve sarımsak turşusunun insanları rahatlattığı gördük. Öksürüğü kozalak ile bitirip ardından da turşu suyu ve sarımsak turşusu ile destekleyerek, vatandaşların hastalıklarını atlattıklarını gördük ve vatandaşlarımızdan da güzel dönüşler aldık.