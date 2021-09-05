Video Sağlık Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video

Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video

Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı
05.09.2021 | 11:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı Kozalak turşusu | Video 04:05
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video 05.09.2021 | 11:09
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 02:51
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 03:26
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 04:46
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 16.08.2021 | 09:40
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 04:34
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 10.08.2021 | 15:18
Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var 03:49
Erken aşı olmayanlara uyarı: "Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var" 09.08.2021 | 11:08
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 01:08
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 19.07.2021 | 09:15
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayısı ile güncel tablo | Video 00:54
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayısı ile güncel tablo | Video 17.07.2021 | 01:51
Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video 02:41
Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video 14.07.2021 | 13:09
Damar tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur cevapladı | Video 02:09
Damar tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur cevapladı | Video 14.07.2021 | 13:09
Koronavirüs vaka sayısı verileri açıklandı! 13 Temmuz Kovid-19 vaka ve vefat sayısı | Video 03:10
Koronavirüs vaka sayısı verileri açıklandı! 13 Temmuz Kovid-19 vaka ve vefat sayısı | Video 13.07.2021 | 21:59
Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 00:43
Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 13.07.2021 | 01:52
Pankreas iltihabı akut pankreatit nedir? 01:49
Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir? 08.07.2021 | 15:03
Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 02:56
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 05.07.2021 | 12:11
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19’a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13
Türkiye’de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 04:05
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 21.06.2021 | 15:03
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30’dan 10’a düştü | Video 05:26
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü | Video 20.06.2021 | 11:38
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 01:53
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 14.06.2021 | 14:28
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 04:41
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 03.06.2021 | 20:28
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 03:15
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 02.06.2021 | 20:19

Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan kozalak turşusunun faydaları ile ilgili verdiği bilgilerde, “Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri'de yumurta, muz, hamsi gibi 85 çeşit turşu ile hizmet veren turşucu Bayram Ali Aydoğan, "Şu anda dükkanımızda 85 çeşit turşu var. En fazla rağbet gören ürünlerimiz, acılı turşu suyu ve kozalak turşumuz. Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor. Kozalak turşusu suyu koronavirüs'e yakalanan müşterilerimizin de tercih ettiği bir ürün. Çünkü öksürük, nefes darlığı bunların hepsi koronavirüsün insanlara yaşattığı problemler. Turşu suyu çeşitlerimizde de vatandaşların ilginç gördüğü yumurta, muz, kozalak turşuları. Vatandaşlara önerim hastalanmamak için turşu suyu içsinler. Özellikle acılı turşu suyu hastalıklara iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Kozalak turşusu suyunu ilk olarak kendilerinin denediklerini ve daha sonra müşterilerine tavsiye ettiklerini söyleyen turşucu Şerafettin Kaya da, "Koronavirüs döneminde müşterilerimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Turşu suyunun ardından kozalak turşusu suyu ve sarımsak turşusunun insanları rahatlattığı gördük. Öksürüğü kozalak ile bitirip ardından da turşu suyu ve sarımsak turşusu ile destekleyerek, vatandaşların hastalıklarını atlattıklarını gördük ve vatandaşlarımızdan da güzel dönüşler aldık. Bu durumda bizi çok mutlu etti. Biz bütün turşularımızda olduğu gibi kozalak turşusunda da kendimiz ilk olarak tadına baktık, öksürüğümüz olduğunda içtiğimizde kozalak turşusu suyunun öksürüğümüzü kestiğini gördük ve sonra müşterilerimize bu ürünü rahatlıkla tavsiye etmeye başladık. Kozalak turşusu suyunu vatandaşlarımızın daha rahat alabilmesi için yarım kilosunu 15 TL'ye satıyoruz. Müşterilerimiz ürünün kullanıp, hastalıları geçtikten sonra arkadaşlarına, eşlerine ve dostlarına da tavsiye ediyorlar. Üründe aşırı tuz ve sirke yoktur o yüzden herhangi bir zararı da yoktur"" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA