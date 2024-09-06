Okul kaygısı yaşayan öğrenciler için uzmanından ailelere uyarı! Eğer bu süreden uzun sürüyorsa...

Ancak, 2 Eylül'de uyum eğitimi kapsamında okula ilk kez adım atan minikler ve yaz tatilinin ardından 9 Eylül'de okula geri dönecek öğrencilerin bazılarında kaygı ve stres yaşanabiliyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala pek çok çocuk ve ebeveyn heyecanla okula dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

"ÇOCUK OKULA 2 HAFTA İÇİNDE UYUM SAĞLAYAMAZSA UZMAN YARDIMI GEREKİYOR"

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okula yeni başlayan bazı çocuklarda okul fobisi olduğunu, bu çocukların okula giderken annelerini bırakmak istemediklerini söyledi.

Yapılan araştırmalarda genellikle kaygılı annelerin çocuklarının bu şekilde davrandığını aktaran Tarhan, "Böyle anneler mükemmeliyetçi anneler oluyor. Kontrolcü annelerin çocuklarında okula ilk başlarken çocuk kendisini yabancı bir gezegende gibi hissediyor. Öyle hissettiği için de ayrılmak istemiyor ve annesini de kapıda bekletiyor." dedi.

Tarhan, başlangıçta gerekirse annenin de çocuğun yanında kalması gerektiğini ifade ederek, "Çocuğa bunun onun bir sorumluluğu olduğu hissettirilirse, önce çocuk direniyor ama bir müddet sonra kabulleniyor. Genellikle iki hafta içerisinde uyum sağlayamazsa o zaman uzman yardımı gerekiyor." diye konuştu.