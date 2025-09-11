Okula dönüşte solunum sağlığına dikkat! "Hasta çocukları okula göndermeyin yoksa..."

ÇOCUĞUNUZ HASTAYSA OKULA GÖNDERMEYİN!

Prof. Dr. Aslan, okul dönemlerinde çocuklarda öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı: "Bu semptomlar görüldüğünde çocuklar okula gönderilmemeli, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sonbaharda çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılma riski var. Erken teşhis ve doğru tedavi, hastalıkların ağır seyretmesini engeller. Çocuklarınızın solunum sağlığını korumak için önlemleri ihmal etmeyin."

ONU NASIL KORUYACAĞIZ?

Prof. Dr. Aslan, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi konusunda ise şu önerilerde bulundu:

Hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Eller sık sık yıkanmalı, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı.

Çocukların pasif sigara maruziyeti engellenmeli.

Kapalı alanlar sıkça havalandırılmalı.

Vitamin ve mineral açısından zengin beslenilerek, bağışıklık sistemi desteklenmeli.

Risk altındaki çocukları korumak için grip (influenza) ve zatürre (pnömokok) aşıları ihmal edilmemeli.

Yüksek ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.

Hasta çocuklar okula gönderilmemeli. İyileşme sürecinden sonra okula devam sağlanmalı.