Okullarda göz enfeksiyonu alarmı

Op. Dr. Kaya, okulların açılmasıyla çocukların birbirleriyle temasının yoğunlaştığını, bu nedenle göz enfeksiyonlarının sık görülmeye başladığını belirtti. Kaya, "Çocukların oyun oynarken yakınlaşması göz enfeksiyonlarında da gribal enfeksiyon gibi hızlıca bulaşa neden oluyor. Adeno göz virüsü de damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Rahatsızlık gözde kaşıntı, batma, sulanma ile ortaya çıkıyor. Korneayı tutup, leke bırakabiliyor. Belirtiler iki hafta sürüyor. Bu süreçte lens takılmamalı, makyaj yapılmamalı. Başkalarının makyaj malzemeleri kesinlikle kullanılmamalı. Eller göze götürülmemeli. Yoksa aileden biri kapıyor sonra bütün aile takipli hasta oluyor" uyarılarında bulundu.

HASTANIN EŞYALARI AYRILMALI

Enfeksiyon yaşayan kişilerin bakımlarına ilişkin bilgi de veren Kaya, "Semptomatik tedavi uyguluyoruz. Gerekli gördüklerimize damla başlıyoruz. Ebeveynler damladan önce ellerini yıkamalı. Ortak kullanım eşyaları, musluklar, kapı kolları enfeksiyon durumunda temizlenmeli. Havluları ayırmak lazım. Hasta çocuğun yastık kılıfı da sık sık değiştirilmeli" dedi.

