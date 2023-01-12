“Olduğundan büyük gösteriyorsun” cümlesine dikkat! Hastalıklara daha yatkın olduğunuzu gösteriyor

Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden dermatolog Tamar Nijsten, Daily Mail'e "Başka bir deyişle, olduğunuzdan daha genç görünüyorsanız, organ sistemlerinizin, bedeninizin ve zihninizin sağlığı muhtemelen bunu yansıtıyor" açıklamasında bulundu.
Hollanda'da yapılan bu çalışmada, 51 ila 87 yaşları arasındaki 2.679 Avrupalının fotoğraflarını ve tıbbi geçmişleri toplandı ve değerlendirildi. Bağımsız bir panel fotoğrafları değerlendirdi.
"EĞER OLDUĞUNUZDAN BEŞ YAŞ DAHA GENÇ GÖSTERİYORSANIZ..."
Araştırmacılar, gerçek yaşlarından beş yaş daha genç görünen kişilerin bilişsel testlerde daha iyi performans gösterdiğini ve osteoporoza yakalanma olasılığının %24 ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına yakalanma olasılığının %15 daha az olduğunu buldu.
Çalışma, daha genç görünen kişilerin katarakt ve yaşa bağlı işitme kaybı için daha az risk altında olduğunu belirledi. 27 kişilik panelden görüntüdeki kişinin yaşını tahmin etmeleri istendi. Her deneğe, çalışma yazarlarının kişinin gerçek yaşı ile tahmini yaşı arasındaki farkı alarak hesapladığı bir algılanan yaş puanı verildi.
"DOKU VE KEMİK YOĞUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE BAĞLANTILI"
Tıp uzmanları ayrıca deneklerin sağlık ve yaşam tarzı alışkanlıklarını da incelediler ve daha genç görünenlerin önemli alanlarda daha iyi sonuçlar aldığını buldular.
Araştırmacılar, sağlık koşulları, yüz yaşlanma süreci ve doku ve kemik yoğunluğundaki değişiklikler arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor . Nijsten, Daily Mail'e "Çalışma, muhtemelen biyolojik düzeyde ve UV'ye maruz kalma veya sigara içme gibi olağan yaşam tarzı faktörlerinin ötesinde bir şeyler olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.