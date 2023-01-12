“Olduğundan büyük gösteriyorsun” cümlesine dikkat! Hastalıklara daha yatkın olduğunuzu gösteriyor

British Journal of Dermatology'de Salı günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, gerçekte olduğundan daha yaşlı görünen insanlar katarakt ve osteoporoz gibi yaşa bağlı durumlar geliştirmeye daha yatkın olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:31 PAYLAŞ ABONE OL

Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden dermatolog Tamar Nijsten, Daily Mail'e "Başka bir deyişle, olduğunuzdan daha genç görünüyorsanız, organ sistemlerinizin, bedeninizin ve zihninizin sağlığı muhtemelen bunu yansıtıyor" açıklamasında bulundu. Hollanda'da yapılan bu çalışmada, 51 ila 87 yaşları arasındaki 2.679 Avrupalının fotoğraflarını ve tıbbi geçmişleri toplandı ve değerlendirildi. Bağımsız bir panel fotoğrafları değerlendirdi.

"EĞER OLDUĞUNUZDAN BEŞ YAŞ DAHA GENÇ GÖSTERİYORSANIZ..." Araştırmacılar, gerçek yaşlarından beş yaş daha genç görünen kişilerin bilişsel testlerde daha iyi performans gösterdiğini ve osteoporoza yakalanma olasılığının %24 ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına yakalanma olasılığının %15 daha az olduğunu buldu.