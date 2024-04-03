Öldürücü ‘turuncu tehlike’! O kişiler özellikle dikkat etmeli...





TOZ FIRTINASI ASTIM VE KOAH'I ARTIRIYOR

Bu tozlar ile en fazla karşılaşan illerden biri Gaziantep'te maruz kalınan çöl fırtınalarının, günlük sıcaklık ve havadaki parçacık madde, ayaktan tedavi, acil servis ve hastane yatışları ile ölümler üzerine etkisinin araştırıldığını söyleyen Uzm. Dr. Karakaya şöyle dedi: "Yapılan çalışmada, toz fırtınası olan günlerde astım ve KOAH ilişkili acil servis başvurularının ve astımla ilişkili ölümlerin arttığı ortaya konulmuştur. Ayrıca, toz fırtınası ile kalp yetmezliği nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların sayısında bir artış gözlemlenmiş. Akut koroner sendrom kaynaklı ayaktan tedavi, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında da artış görülmüştür."





SOLUNUM ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Kilometrelerce mesafe kat edebilen çöl tozlarının yapısında çok yoğun miktarda polen bulunduğına da dikkat çeken Uzm. Dr. Karakaya, şöyle dedi: "Bu durum özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere alerjik rinit, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar için daha da tehlikelidir. Yapılan çalışmalarda bu dönemde öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerde ve solunum hastalıkları nedenli acil servis başvurularında artış olduğu gösterilmiştir."



MASKE KULLANIN

Havada çöl tozu olduğunda yapılması gerekenleri de Uzm. Dr. Karakaya, şu şekilde açıkladı: "Kapalı ortamda kalmak, dışarı çıkılacaksa ağız ve burnu mümkünse parçacık tutucu maske (FFP2, FFP3) veya normal maske veya ıslak bezle kapatmak, açık havada egzersiz yapmamak, araba kullanırken havalandırmayı çalıştırmamak yararlıdır."