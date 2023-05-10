Ölümcül diyabet kendini ciltte böyle belli ediyor! Eğer o bölgenizde kararma varsa…

Temel semptomlar genellikle aşırı susama ve idrara çıkma ihtiyacında artış olsa da, cildinizde de belirtiler olabilir.
Diyabet, vücudunuzdaki glikoz seviyesinin çok yüksek olduğu ciddi bir durumdur. Diyabet iki farklı gruba ayrılır. İlk grup tip 1'dir ve genetik bir durumdur. Tip 2 ise esas olarak yaşam tarzı seçenekleri ile ilerleyen süreçte ortaya çıkar.
Ancak her ikisi de birbiri kadar ciddidir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir araştırmaya göre, cilt komplikasyonları genellikle diyabetin ilk gözle görülür belirtisidir.
Bunu akılda tutarak, hastalığın cildinizde nasıl ortaya çıkabileceğini bilmek önemlidir. Eczacı Bruce Green, diyabetik cildin erken yaşlanan cilde benzeyebileceğini söyledi. "Derinin değişim süreci 'Glikasyon'dur. Proteinler ve şekerlerin birbirine bağlanarak ileri glikasyon son ürünleri (AGE) oluşturduğu bir süreçtir - kolajen ve elastinin sertleştiği zaman cildin esnekliği üzerinde olumsuz bir etkisi vardır," dedi.
Dolaşımın azalması ve sinirlerin hassasiyetinin azalması nedeniyle cilt problemlerinin şeker hastalarında daha olası olduğunu açıkladı. Ayrıca diyabetik cilt bakımında uzman olan Green, diyabetin ciltte ortaya çıkabilecek belirtilerini de sıraladı.
Ciltte dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:
Uzmanlar, özellikle geceleri çok susadıysanız veya normalden daha sık tuvalete çıkıyorsanız bir doktora görünmenizi önerir. Çok yorgun hissetmek, kilo kaybı ve bulanık görme de uyarı işaretleridir. Tip 1 diyabet haftalar hatta günler içinde hızla gelişebilir.
Pek çok insan, erken belirtiler genel olma eğiliminde olduğu veya hiçbir belirti olmadığı için farkında olmadan yıllarca tip 2 diyabet hastası olabilir. Hayatı tehdit eden durum genellikle sağlıksız bir beslenme alışkanlığına sahip olmak veya az hareketli olmak gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıkları tarafından tetiklenir.
Her hafta 700'den fazla diyabet hastasının bu nedenle yaşamını kaybettiğini de unutmamak gerekiyor. Doğru şekilde yönetilmezse, durum görme kaybına ve uzuv amputasyonlarında yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis ve doğru tedavi çok önemlidir.