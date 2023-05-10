Ölümcül diyabet kendini ciltte böyle belli ediyor! Eğer o bölgenizde kararma varsa…

Uzmanlar, özellikle geceleri çok susadıysanız veya normalden daha sık tuvalete çıkıyorsanız bir doktora görünmenizi önerir. Çok yorgun hissetmek, kilo kaybı ve bulanık görme de uyarı işaretleridir. Tip 1 diyabet haftalar hatta günler içinde hızla gelişebilir.

Pek çok insan, erken belirtiler genel olma eğiliminde olduğu veya hiçbir belirti olmadığı için farkında olmadan yıllarca tip 2 diyabet hastası olabilir. Hayatı tehdit eden durum genellikle sağlıksız bir beslenme alışkanlığına sahip olmak veya az hareketli olmak gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıkları tarafından tetiklenir.