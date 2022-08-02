Ölüme sebebiyet veriyor! Özellikle belirli gruplar tehlike altında...

Sıcak çarpmasının, yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalma veya yüksek sıcaklıkta fiziksel efor sonucu vücudun aşırı ısınmasının neden olduğu acil tedavi gerektiren bir durum olduğunu ifade eden Dahiliye Uzmanı Dr. Rıdvan Fevzi Değirmenciler, bu durumun, en çok yaz aylarında vücut ısısının 40 derece üzerine yükselmesi ile görüldüğünü söyledi. Değirmenciler, sıcak çarpmasının en sık yaşlılarda ve kronik hastalığı olan kişilerde görüldüğünü belirterek tedavi edilmemesi halinde kalp, böbrek, beyin ve kas dokularında hasar yapabildiğini ve tedavinin daha uzun süre gecikmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.





Risk faktörleri ve belirtileri

Terin kolayca buharlaşmasını önleyen fazla giysiler giymek, vücut sıcaklığını düzenleme yeteneğini etkileyebilecek alkol içmek, terleme yoluyla kaybedilen sıvıları yenilemek için yeterince su içmemek gibi faktörlerin sıcak çarpmasına zemin hazırlayabildiğini açıklayan Değirmenciler, riski arttıran durumları ve sıcak çarpması belirtilerini şöyle sıraladı: "Aşırı sıcaklıkla başa çıkma yeteneği, merkezi sinir sisteminin gücüne bağlıdır. Çok genç yaşta merkezi sinir sistemi tam olarak gelişmemiştir ve 65 yaş üstü yetişkinlerde merkezi sinir sistemi bozulmaya başlar, bu da kişiyi vücut sıcaklığındaki değişikliklere daha duyarlı yapar. Her iki yaş grubu da genellikle vücut su dengesini sağlamada zorluk yaşar ve bu da riski artırır. Sıcak havalarda askeri eğitim ve futbol ya da uzun mesafe koşuları gibi sporlara katılmak ve tarlada uzun süre çalışmak sıcak çarpmasına neden olabilecek durumlar arasındadır. Amfetamin ve kokain gibi yasa dışı uyarıcılar da kişiyi sıcak çarpmasına karşı daha savunmasız hale getirir. Kalp veya akciğer hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar, sıcak çarpması riskini artırabilir. Obez olmak, hareketsiz olmak ve daha önce sıcak çarpması geçmişine sahip olmak da riski artıran durumlardır" dedi.