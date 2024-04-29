Ölümleri artırıyor! Aşı karşıtlığı tehlikesi büyüyor





ÜLKEMİZDE 13 AŞI ÜCRETSİZ UYGULANIYOR

Ülkemizde ulusal aşılama programında 13 farklı bulaşıcı hastalık etkenine karşı ücretsiz aşı uygulandığının altını çizen Doç. Dr. Demir, "Aşı takvimimiz oldukça güçlü ve aşılanma oranlarımız da yüksektir. Rotavirüs aşıları, meningokok aşıları, HPV aşıları ve mevsimsel grip aşıları ülkemizde ruhsatlı ve isteğe bağlı ücretli uygulanabilen aşılardır" dedi.



ROTAVİRÜSE KARŞI AŞI

HALK arasında ''zehirli ishal'' adıyla bilinen rotavirüse de dikkat çeken Doç. Dr. Demir, bu virüse karşı aileleri, şöyle uyardı: "Çocukların neredeyse hepsi 5 yaş altında rotavirüs ile enfekte olur. Rotavirüs, ülkemizde ishal nedeniyle hastaneye yatışların yarıdan fazlasından sorumludur. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotikler fayda etmez, destek tedavileri dışında bir tedavisi yoktur. Ancak aşı ile oldukça etkin şekilde korunulabilir. Ülkemizde ruhsatlı ve ağızdan damla şeklinde uygulanan 2 rotavirüs aşısı mevcuttur. En erken bebek 6 haftalıkken en geç bebek 15 haftalık olmadan önce yapılmalıdır."





HPV AŞISI ERKEKLERİ DE KORUR

HPV aşısına da dikkat çeken Doç. Dr. Demir, "HPV, kadın kanserleri içinde en sık görülenlerden olan HPV zemininde gelişen rahim ağzı, diğer adıyla serviks kanserini önleyen bir aşıdır ve HPV + olan bu kanseri önleme konusunda bazı çalışmalara göre yüzde 98- 99 oranında etkilidir. Bu aşının dünyada olan tüm formları ülkemizde de vardır ve ruhsatlıdır. Sadece kadınlara değil erkeklere de önerilir. HPV aşısında en çok yanıtın geliştiği yaş 11-12 yaştır. O yüzden bu yaşta başlanıp 2 doz uygulanması önerilir" dedi.