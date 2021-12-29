Omicron'da beklenmeyen belirti: Bu varyantta semptomlar "duyuluyor"

DailyStar gazetesinin yaptığı özel bir habere göre, Omicron varyantının ilk belirtilerinden birinin dinlenerek ortaya çıktığı keşfedildi. Bunun sebebi ise boğazda ortaya çıkan boğuk ve çatallanmış bir ses tonunun ilk semptomları içermesi. Bu nedenle öncelikle ses tonuna dikkat kesilmek, erken teşhisi kolaylaştırıyor.
"GRİP VEYA SOĞUK ALGINLIĞI ZANNEDİLEBİLİR"
Bu yeni varyant, dünyanın birçok bölgesinde görülürken aynı zamanda semptomları soğuk algınlığı ile çok daha fazla benzerlik göstermeye başlıyor. Bu nedenle uzmanlar, bu belirtilerin kolaylıkla gözden kaçabileceğini belirtiyor. Bu nedenle soğuk algınlığı veya grip gibi düşünülen rahatsızlığın, çok daha kolay yayılmasına da zemin hazırlanıyor.
ZOE adlı semtom uygulamasının yöneticisi Tim Spector, yaptığı açıklamada Omicron semptomlarına karşı insanları uyardı. Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk ve kısılmış ses gibi birçok belirtiyi bünyesinde barındıran bu varyant, hiç beklemediğiniz şekilde aslında grip veya soğuk algınlığı yerine Covid-19'la bağlantılı olabilir.
"BELİRTİLERİ İLK AŞAMADA FARK ETMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Bu belirtinin dışında hapşırma, bel ağrısı, gece terlemeleri veya tıkanıklığın da ortaya çıktığı Omicron'da, dikkat edilmesi gereken birçok semptom birçok kişide farklı ortaya çıkıyor.
İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi'nden tıp direktörü Profesör Stephen Powis, Omicron varyantında görülen artışla birlikte semptomların dikkatle takip edilmesi gerektiğinin yanı sıra tüm aşıların eksiksiz şekilde yapılması gerekliliğini vurguladı.
Birçok insan için semptomların doğru takibi, hem bulaşma oranını azaltmak için en kısa vadede karantina altına girmeyi kolaylaştıyor hem de ilk aşamalarda müdahaleyi mümkün kılıyor. Bu nedenle Omicron varyantı ile ilgili gelen son verilere bağlı olarak soğuk algınlığı belirtileri gösterse de dikkatli olmakta fayda olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğine dair uzmanlar sıklıkla dile getiriyor.