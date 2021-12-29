Omicron'da beklenmeyen belirti: Bu varyantta semptomlar "duyuluyor"

Son aylarda ortaya çıkan Omicron varyantı, hızlı yayılmasının dışında farklı belirtileri de beraberinde getiriyor. Bilinenin dışında birçok belirtiyi de beraberinde getiren bu varyantta, hiç beklenmeyen semptom biçimleri görülüyor. Örneğin; semptomlarından birini tespit edebilmek için öncelikle "iyi bir dinleyici" olmanız gerekiyor. İşte beklenmeyen o belirti ve nasıl tespit edeceğiniz ile ilgili ayrıntılar...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:33

DailyStar gazetesinin yaptığı özel bir habere göre, Omicron varyantının ilk belirtilerinden birinin dinlenerek ortaya çıktığı keşfedildi. Bunun sebebi ise boğazda ortaya çıkan boğuk ve çatallanmış bir ses tonunun ilk semptomları içermesi. Bu nedenle öncelikle ses tonuna dikkat kesilmek, erken teşhisi kolaylaştırıyor.

"GRİP VEYA SOĞUK ALGINLIĞI ZANNEDİLEBİLİR" Bu yeni varyant, dünyanın birçok bölgesinde görülürken aynı zamanda semptomları soğuk algınlığı ile çok daha fazla benzerlik göstermeye başlıyor. Bu nedenle uzmanlar, bu belirtilerin kolaylıkla gözden kaçabileceğini belirtiyor. Bu nedenle soğuk algınlığı veya grip gibi düşünülen rahatsızlığın, çok daha kolay yayılmasına da zemin hazırlanıyor. ZOE adlı semtom uygulamasının yöneticisi Tim Spector, yaptığı açıklamada Omicron semptomlarına karşı insanları uyardı. Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk ve kısılmış ses gibi birçok belirtiyi bünyesinde barındıran bu varyant, hiç beklemediğiniz şekilde aslında grip veya soğuk algınlığı yerine Covid-19'la bağlantılı olabilir.