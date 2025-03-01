Ömür boyu sağlıklı dişlerin sırrı!

Gözhan, çocuklarda sağlıklı dişlerin doğru beslenme, konuşma gelişimi ve estetik bir gülümseme için gerekli olduğunu vurguladı. Süt dişlerinin sağlığının, kalıcı dişlerin doğru yerleşimi ve genel ağız sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Gözhan, "Çocukluk çağındaki sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlıkları, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturur. Erken yaşta kazanılan doğru fırçalama teknikleri, düzenli diş hekimi ziyaretleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diş çürükleri ve periodontal hastalıklar gibi ağız sağlığı problemlerinin önlenmesinde büyük rol oynar" dedi.





BEBEKLİKTEN İTİBAREN DİŞ BAKIMI NASIL OLMALI?

Dt. Gözhan, ilk süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte diş bakımına başlanması gerektiğini belirterek, "18 aylık olana kadar dişlerin günde iki kez ılık suyla nemlendirilmiş bir kompresle temizlenmesi yeterlidir. 3 yaşına kadar çocuğunuzun dişleri, ekstra yumuşak kıllara sahip bir diş fırçasıyla fırçalanmalıdır. Fırçalamaya kendileri başlayabilirler, ancak etkili olduğundan emin olmak için fırçalamayı ebeveynlerin tamamlaması gerekir" ifadelerini kullandı. 3 yaşından sonra diş fırçasına özel olarak diş macunu eklenebileceğini belirten Dt. Gözhan, "Hem örnek olmak hem de çocuğunuzun dişlerini etkili bir şekilde fırçaladığından emin olmak için, çocuğunuzla aynı anda dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun diş fırçalama alışkanlığını pekiştirecektir" dedi.