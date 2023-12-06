Önemsenmiyor ancak ölüme kadar götürebiliyor! Uzmanından ’varis’ uyarısı...

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Soner Yavaş, bacak varislerinin erken tedavi edilmezse ölüme neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini belirtti.

Varisin hayat kalitesini bozan hastalık olduğunu kaydeden Yavaş, "Bacaklardaki varisler tedavi edilmezse ileride pıhtılaşmalara, bacakta özellikle bileklerin iç kısmında kapanması çok zor yaralara neden olur. Bu pıhtı derin damarlarınızı etkilerse tedavi edilebilmesine rağmen geç saptandığında veya çok yoğun pıhtılaşma olduğunda akciğere pıhtı atma riski var. Akciğere atılan küçük pıhtılar vücut tarafından tolere edilerek yok edilir. Ama büyük bir parça giderse o ani ölümlere neden olabiliyor." diye konuştu.

Yavaş, bacaklardaki "venöz ülser" denilen yaraların eziyetli olduğunu, toplardamardaki sistem düzeltilmediği sürece o yaraların kapanmadığını dile getirdi.

Bazı insanların estetik görüntüsü, bazılarının ağrısından şikayetçi olduğunu anlatan Yavaş, "Ne yazık ki toplumda varis önemsenmeyen, tedavisi ertelenen bir hastalık. O yüzden polikliniklere başvuranların yüzde 80'i varis hastasıdır ve çoğu gecikmiş gelir. Bunun bilincinin oluşması gerekiyor. Varislerini önemsemeyip ayağında yaralarla gelenlerin tedavi şansı ve ameliyatla iyileşme oranları daha düşük oluyor. Erken tedavi edilmezse ölümlere kadar gidebiliyor." uyarısında bulundu.

- "Kadınlarda varis daha çok görülüyor"

Varislerin çok fazla nedeni olduğunu vurgulayan Yavaş, anne babada varis varsa yüzde 90 çocuğunda da olabildiğini dile getirdi.