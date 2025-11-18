Bu belirtiler kalp krizi habercisi dikkat! Basit bir nefes darlığı demeyin...

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, kalp krizinin her an her yerde olabileceğinin altını çizerek, "Kalp damar tıkanıkları ve kalp damar tıkanıklarına bağlı kalp hastalıkları dünyada en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesidir. Kalp damar tıkanıkları ve damar hastalıkları kendisini kalp krizi olarak gösterebilir. Kalp krizi ise hayatı tehdit eden önemli durumdur. Kalp krizi geçiren hastalar erken vakitte tedavi olmazlarsa süreç oldukça hasar bırakıcı veya ölümcül olarak seyredebilir. Kalp krizinin bilindik bazı keşifleri vardır. Baskı şeklinde göğüs ağrısı, nefes darlığı, kola, omuza ve boyun bölgesine doğru yayılan ağrı, karın ağrısı, halsizlik, bulantı, çarpıntı ve soğuk terleme kalp krizi belirtileri olabilir. Yaşlı kişilerde, şeker hastalığı olanlarda ve farklı kronik rahatsızlığı olan kişilerde ise klasik keşif olmadan da kalp krizi olabilir" diye konuştu.





"KALP KRİZİ HER YERDE GELEBİLİR"

Hissedilen bazı kronik sıkıntıların kalp krizi belirtisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Karakaş, dakikaların çok önemli olduğunun altını çizerek hemen sağlık çalışanlarına haber verilmesi gerektiğini söyledi. İlk yardım bilgisi olmayan kişilerin kriz geçiren hastaya müdahale etmemesi gerektiğini söyleyen Karakaş, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya normalden farklı bir sıkıntı hissi varsa mutlaka dikkatli olmak gerekir. Kalp krizi her yerde gelebilir. Geldiği zaman sağlık profesyoneli olmayan kişilerin hastaya müdahale etmeden hızlı bir şekilde ambulans çağırması, ambulans gelene kadar kişinin yanında durması gerekir. Tek başına ilk yardım bilgisi olmayan kişilerin müdahale etmesi, ilaç vermesi çok uygun değil. Kişinin kendi ilaçları varsa onlar hastaya verilebilir aksi durumda sakin kalıp profesyonel yardım istemeliyiz. Kalp krizinde dakikalar bizim için önemlidir. Ne kadar erken sağlık personeline ulaşırsak sonuçları o kadar yüz güldürücü olur" dedi.



Yanınızda biri kalp krizi geçiriyorsa dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Karakaş, "Önemli olan hastanın rahat olması. Üstündeki kıyafetler dar ise onları gevşetebiliriz, bir yere oturtabiliriz, düşmüş kimseleri boynundan veya başından travma almış olabileceği için oynatmak uygun değildir. Üstelik profesyonel bir eğitimimiz yok ise hastaya pozisyon vermek, ilaç vermek, dışardan bir müdahale uygun değildir. Hastaya yararlı olmaya çalışırken daha çok zarar verme ihtimaliniz vardır" ifadelerini kullandı.