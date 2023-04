Onkologdan önemli uyarı! "Kanser genç - yaşlı ayırt etmiyor. Önlemek için..."

"ÜLKEMİZDE HER 5 ÖLÜMDEN 1'İNİN NEDENİ KANSER"

Türkiye'de her 5 ölümden 1'inin kanser nedenli olduğunu belirten Uzm. Dr. Abdallah Shbair, "Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra sebebi bilinen ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 6 ölümden 1'inin, ülkemizde ise her 5 ölümden 1'inin nedeni kanser. 2040 yılında yaklaşık 30 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülüyor. Artan kanser yaygınlık hızı düşünüldüğünde, kansere neden olan risk faktörlerinin önlenmesi veya kontrol altına alınması tedaviye yönelik uygulamaların önemini ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.