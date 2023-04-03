Onkologdan önemli uyarı! "Kanser genç - yaşlı ayırt etmiyor. Önlemek için..."

"Kanserden ölümlerin yaklaşık 3'te 1'i; davranışsal, çevresel ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Sigara kullanımı, obezite, sebze ve meyve yönünden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri kansere bağlı ölümlerin 3'te 1'ini oluşturmaktadır. Sadece sigara kullanımı kanser nedenli ölümlerin yüzde 22'sinden sorumludur. Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50'ye yakını, risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun tedavi belirlenmişse iyileşme olasılığı da yüksektir"

KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK TEBİRLER

Kanser riskini azaltmak için alınabilecek tedbirlere değinen Abdallah Shbair, "Kanser tedavisinde başarıyı etkilen en önemli faktör erken tanı. Bu nedenle yılda bir kez check-up yaptırmak sadece kanser değil birçok hastalığın erken teşhisi için büyük önem taşır. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenmek, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak, gereksiz ilaç kullanımından ve gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçınmak, şekerli ve tatlandırıcılı ürünleri sınırlandırmak, özellikle güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalmamak ve sağlıklı kiloda kalmak kanser yükünü önemli ölçüde azaltabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.