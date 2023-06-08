OPA Aşısı Nedir? Çocuklarda OPA Aşısı Kaç Doz ve Ne Zaman Yapılır, Ateş Yapar Mı?

Bebekleri ve çocukları ciddi ve bulaşıcı hastalıklardan korumak için bazı önemli aşı uygulamaları mevcuttur. OPA aşısı da bu önemli aşılar arasında bulunmaktadır. Pek çok kişi bu aşının ne olduğunu ve yan etkilerinin olup olmadığını merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için OPA aşısı nedir, çocuklarda OPA aşısı kaç doz, ne zaman yapılır, ateş yapar mı gibi soruların cevaplarını araştırdık.

OPA Aşısı Nedir?

OPA aşısı, çocuk felcini önlemek için yapılan bir aşı çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk felci son derece ciddi ve ölümcül bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalık aynı zamanda poliomyelit adıyla da isimlendirilmektedir. Poliovirüs adıyla tanımlanan ve ağız aracılığıyla bulaşan bir virüs merkezi sinir sistemini etkileyerek bu hastalığa neden olmaktadır. Özellikle beş yaş altındaki çocukların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Çocukları felç eden bir hastalık olduğu için vaktinde aşı yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu aşıyla ilgili en merak edilen konulardan biri OPA aşısı kaç doz ve kaç defa yapılır konusudur. Bu aşı ağız ve koldan olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Çoğunlukla dört ile altı yaş arasındaki çocuklarla birlikte altıncı ve on sekizinci ayını dolduran çocuklara oral yolla iki damla şeklinde uygulanmaktadır.

OPA Aşısı Kaç Aylıkken Yapılır?

Çocuk felcinden korunmak için uygulanan aşıya OPA aşısı denmektedir. Günümüzde bu aşı sıklıkla damla şeklinde ağız yoluyla yapılmaktadır. Ancak koldan kas içine enjekte edilen ve ölü aşı olarak tanımlanan türü de bulunmaktadır. OPA aşısı 6. ve 18.ayını dolduran çocuklara ağızdan damla şeklinde verilmek suretiyle uygulanmaktadır. Koldan yapılan türü ise ilkokula başlayan çocuklara karma aşısıyla birlikte enjekte edilmektedir. Bu aşıyla ilgili karşımıza çıkan sorulardan biri OPA aşısı ateş yapar mı sorusudur. Bu aşıda bazı durumlarda hafif ateşle birlikte huzursuzluk gibi yan etkiler görülebilmektedir. Koldan yapılan OPA aşısı yan etkileri ise şu şekildedir:

İğne yapılan bölgede hafif kızarıklık

İğne yapılan bölgede hafif ağrı hissi

Bu yan etkiler çoğunlukla geçici olmaktadır. Hastalığa yakalanmadan çocukların aşılanması son derece önemli bir konudur. Bu yüzden aşıların tam vaktinde yapılması hayati açıdan büyük önem taşımaktadır.