Organ bağışında yanlış bilinenleri yıkan gerçek! "Ölüm riski düşündüğünüzden çok daha az..."

New York Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, gönüllü böbrek bağışçılarının nakil operasyonu nedeniyle oluşabilecek ölüm riskinin, "sanılandan çok daha düşük" olduğunu ortaya koydu. Tıp dergisi JAMA Network'ta yayımlanan araştırmaya göre, yaşayan böbrek nakli gönüllülerinin, 2022 yılına kadarki 30 yıllık verileri, nakil operasyonunu takiben 3 aylık süreçte ölüm oranının 10 binde 1 civarında olduğunu gösterdi.

AA Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

1993-2022 yılları arasında ABD'de yapılan 164 bin böbrek naklini inceleyen araştırmacılar, yaşayan gönüllü bağışçılardan yalnızca 36'sının ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini saptadı. Söz konusu ölümlerden yalnızca 5'inin 2013 yılı sonrası meydana geldiği kaydedildi. Araştırmacılar, böbrek nakli ameliyatı sonrasında, yüksek tansiyon hastalığı olan erkeklerin, en yüksek ölüm riski taşıyan bağışçılar olduğunu belirtti.

Araştırmaya ilişkin açıklama yapan New York Üniversitesine bağlı Langone Sağlık Merkezinden Dr. Dorry Segev, son on yılda böbrek nakli ameliyatlarının, yaşayan gönüllü bağışçılar için daha güvenli hale geldiğini söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte ameliyat tekniklerinin de daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Segev, halihazırda hastane ve kliniklerin kullandığı verilerin, söz konusu araştırmanın ışığında yeniden güncellenmesi gerektiğini ifade etti.