Organlarda yıkıma yol açıyor! Vücudu iflas noktasına getiren o yiyecek...

Diyetisyen Alicia Galvin, "Yiyecekler ne kadar sağlıklı olursa olsun onları plastiğin içerisinde mikrodalga fırına koyarsanız plastikteki BPA gibi kimyasallar yiyeceğe salınmaktadır." diyor. "Etiketleri mikrodalga için güvenli olduğunu söylese bile bu aslında sadece kabın mikrodalga fırın içerisinde erimeyeceği anlamına gelirken mikrodalgada kullanılmaya uygun olduğu anlamına gelmez. 2015 yılında Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, BPA'nın hem meme hem de prostat kanseri hücrelerinin büyümesini tetikleyebildiğini gösterdi.

PATATES CİPSİ Yoğun karbonhidrat içeren ve derin yağda kızartılmış patates cipsinin sağlıklı bir yiyecek olmadığı hepimiz tarafından biliniyor. Ancak vücudunuzda yaratabileceği yıkımı öğrenmek sizi şaşırtabilir. Beslenme Uzmanı Lisa Richards bunun nedenini, "Bu yiyecekler yağ ve sodyum ile birlikte büyük miktarda iltihaba yol açan karbonhidrat içermektedir." diye açıklıyor.