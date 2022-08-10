Organlarda yıkıma yol açıyor! Vücudu iflas noktasına getiren o yiyecek...

Bu besinleri diyetinizden çıkarmak ve kısa sürede beslenmenizi değiştirmek kısa sürede sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olacaktır.
İŞLENMİŞ ETLER
Bu noktada sabah kahvaltıda bir dilim salam yemek ya da sucuklu bir tost ile ara öğün yapmak kulağa zararsız gelebilir. Ancak uzmanlar tam aksini söylüyor.
Dahiliye uzmanı Dana Simpler, "Salam, pastırma ve sucuk gibi işlenmiş etler artık 1. sınıf kanserojen olarak kabul ediliyor." diyor. "Kırmızı et ve işlenmiş etlerin tüketilmesi kansere neden olarak her yıl 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor."
YÜKSEK ŞEKER İÇEREN ATIŞTIRMALIKLAR
Her gece tatlı bir şeyler yemeyi alışkanlık haline getirdiyseniz ya da gün içerisinde ufak bir tatlı kaçamağı yapıyorsanız sağlığınıza ciddi zararlar veriyor olabilirsiniz.Nörolog doktor Dean ve Ayesha Sherai, "Bu gıdalar nedeniyle beyin çok kısa sürede aşırı miktarda enerjiyle yüklenir ve vücudun fazladan çalışmasına yol açarak hücresel düzeyde strese yol açmaktadır." diyerek bu durumu açıklıyor.
Ancak bu yiyeceklerin yol açtığı farklı hasarlar da bulunmaktadır. Vücuda aşırı şeker alındığında hücreler insüline direçli hale gelir ve insülin direnci ortaya çıkar. Bu durum ise hücrelerin şeker almasını ciddi bir şekilde bozmaktadır. Aşırı şeker tüketimi sadece diyabetin öncüsü olmakla kalmayıp aynı zamanda beyne giden arterlerde de hasara neden olabilir. Kendinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız kesinlikle bu tip yiyeceklerden kaçınmanız önerilir.
HAZIR YEMEKLER
Marketlerde sıkça karşılaşılan ve üzerinde "sadece ısıtıp yiyin" gibi ibareler bulunan yiyecekler ilk bakışta sağlıklı gibi görülebilir. Ancak bu tip yiyecekleri plastik paketleri ile mikrodalgada pişirmek aslında vücudunuza büyük zararlar verebilir.
Diyetisyen Alicia Galvin, "Yiyecekler ne kadar sağlıklı olursa olsun onları plastiğin içerisinde mikrodalga fırına koyarsanız plastikteki BPA gibi kimyasallar yiyeceğe salınmaktadır." diyor. "Etiketleri mikrodalga için güvenli olduğunu söylese bile bu aslında sadece kabın mikrodalga fırın içerisinde erimeyeceği anlamına gelirken mikrodalgada kullanılmaya uygun olduğu anlamına gelmez. 2015 yılında Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, BPA'nın hem meme hem de prostat kanseri hücrelerinin büyümesini tetikleyebildiğini gösterdi.
PATATES CİPSİ
Yoğun karbonhidrat içeren ve derin yağda kızartılmış patates cipsinin sağlıklı bir yiyecek olmadığı hepimiz tarafından biliniyor. Ancak vücudunuzda yaratabileceği yıkımı öğrenmek sizi şaşırtabilir. Beslenme Uzmanı Lisa Richards bunun nedenini, "Bu yiyecekler yağ ve sodyum ile birlikte büyük miktarda iltihaba yol açan karbonhidrat içermektedir." diye açıklıyor.
Patates cipsi, yüksek doymuş yağ ve sodyum içeriği nedeniyle sadece kalp sağlığı sorunlarına katkıda bulunmakla kalmayıp kilo almanıza da neden olabilir. New England Journal of Medicine'de yayınlanan 2011 tarihli bir makalede, patates cipsinin kilo alma ile doğrudan bağlantılı bir besin olduğu ortaya konuldu.
BEYAZ EKMEK
Tansiyonunuzu yükselten sadece yüksek tuzlu olduğunu fark ettiğiniz besinler değil, aynı zamanda beyaz ekmektir.
Çoğu uzman beyaz ekmeğin yüksek oranda şeker ve karbonhidrat içerdiğine dikkat çekilirken, birçok insanın fark etmediği şey ise bu yiyeceğin aynı zamanda yüksek tansiyona yol açabilecek sodyum açısından da yüksek olmasıdır.
Nutrients dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma , haftada bir veya daha fazla parça beyaz ekmek yiyenlerin, ayda üç kez veya daha az beyaz ekmek yiyenlere kıyasla yüksek tansiyonla karşılaşma riskinin yüzde 39 arttığını ortaya koydu.