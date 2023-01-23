Orta Kulak İltihabı Bulaşıcı Mı? Dış ve Orta Kulak İltihabı Başkasına Geçer Mi, Nasıl Bulaşır?

Orta kulak iltihabı, grip ve nezle gibi hastalıkların orta kulak boşluğuna yayılması durumunda gerçekleşmektedir. Sürekli tekrarlanan orta kulak iltihabı ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden böyle bir durumda direkt doktora görünmeli ve ciddi bir duruma gelmeden tedavi olmalısınız. Orta kulak iltihabı temasla bulaşır mı sorusunu cevaplarsak, " Temas ederek bulaşan bir hastalık değildir " şeklinde ifade edebiliriz. Hadi gelin ortak kulak iltihabı bulaşıcı mı adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Orta Kulak İltihabı Bulaşıcı Mı?

Orta kulak iltihabı direkt olarak bulaşmaz. Yani bulaşıcı bir hastalık değildir. Fakat orta kulak enfeksiyonuna neden olan üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var ise bu durum bulaşıcı olabilir. Bulaşan kişide üst solunum yolu enfeksiyonu görülebilir fakat orta kulak enfeksiyonu görülmesi mümkün değildir. Yani kısaca orta kulak iltihabı bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu hastalığın gelişmesine neden olan üst solunum yolu ( grip, nezle) enfeksiyonu bulaşıcıdır.

Orta Kulak İltihabı Nedir?

Orta kulak iltihabı, üst solunum enfeksiyonlarından ( grip, nezle ) hemen sonra bu enfeksiyonun orta kulağa yani zarın arkasına yayılması durumunda gerçekleşen bir hastalık olarak adlandırılır. Bazen üst solunum yolları enfeksiyonu olmadan da gerçekleşebilir. Enfeksiyon yaratan virüslerin direkt olarak orta kulağı hedef alması durumunda da gerçekleşebilir.

Dış ve Orta Kulak İltihabı Başkasına Geçer Mi?

Dış ve orta kulak iltihabı başkasına geçemez. Çünkü bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değildir. Sadece bunun ön evresi yani bir önceki evrede gerçekleşen üst solunum enfeksiyonu bulaşıcıdır. Üst solunum enfeksiyonu da orta kulak iltihabının gelişmesine neden olur. Yani dolaylı yoldan bulaşıcı olabilir ama direkt olarak dış ve orta kulak iltihabı başkasına geçmez.

Orta Kulak Belirtileri Nelerdir?

Orta kulak iltihabının en belirgin belirtilerinden birisi kulak ağrısıdır. Hasta şiddetli olarak kulak ağrıları yaşar. Bu ağrılar, iltihabı kapan kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetli bir şekilde olabilir. Bu kulak ağrısına genellikle ateş ve işitme de eşlik eder. Orta kulak iltihabına sebep olan bakteriler kulakta şişme ve gerilme yaratır. Bu da ağrının şiddetini oldukça arttırır.

Orta kulakta şiddetli bir sıvı birikimi olduğu zaman hastanın kulağı delinebilir ya da kulaktan kanlı bir şekilde iltihapta akabilir. Diğer belirtileri de şu şekilde gösterebiliriz:

Kulak ağrısı,

Yüksek ateş,

Halsizlik,

Kendini hasta hissetme,

Baş dönmesi,

Denge sorunları,

Duyma yetisinde azalma gösterme,

Kulak zarı delinebilir ve bu sebepten dolayı de orta kulaktaki sıvı boşalır. Kulak zarının gerginliğine sebep olan sıvı bu kısımdan boşalınca ağrı hafifler,

Kulak akıntısı yaratır.

Dış ve Orta Kulak İltihabı Nasıl Bulaşır?

Dış ve orta kulak iltihabı, grip nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının hemen sonrasında bu enfeksiyonun orta kulağa ya da dış kulağa yayılmasıyla oluşan bir durumdur. Direkt olarak bulaşamadıkları için grip ve nezle yollarıyla yani üst solunum enfeksiyonlarının bulaşmasından sonra kişide orta kulak iltihabı gelişebilir. Fakat direkt olarak bulaşma söz konusu değildir.