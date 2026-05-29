Ortalama yaşı 61 olanlar dikkat: Kanınızdaki bu iki protein alzaymırı ele veriyor!

Tıp dünyasının saygın dergilerinden The Lancet'ta yayımlanan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının erken teşhisinde çığır açabilecek bir gelişmeyi ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre, geliştirilen bir kan testi, Alzheimer belirtilerini henüz hiçbir semptom ortaya çıkmadan on yıllar önce tespit edebilme potansiyeline sahip.

ORTA YAŞ GRUBU ÜZERİNDE İNCELEME

Söz konusu biyobelirteçler, beyinde biriken tau proteini ile amiloid plaklarını ölçüyor. Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 61 olan 1.350 yetişkinin kan örneklerini inceledi. Bu incelemelerde:

Aβ42 ve Aβ40 beta amiloid biyobelirteçleri ile, p-tau2017 proteininin seviyeleri ölçüldü.

Yapılan analizler sonucunda, bu biyobelirteçlerin yüksek seviyelerde olmasının, iki temel bilişsel alandaki düşük performansla ilişkili olduğu görüldü. Bu alanlar; beyindeki bilişsel işlem hızı ile planlama yapma, dikkati odaklama ve yeni zorluklara uyum sağlama yeteneğini yöneten beyin fonksiyonları olarak açıklandı.

VAKALARIN YÜZDE 40'I ÖNLENEBİLİR VEYA GECİKTİRİLEBİLİR

Çalışmanın yazarları, elde edilen bulguların orta yaşlı bireylerde erken evre Alzheimer hastalığının sadece bir kan testiyle belirlenebilmesi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Uzmanlar, bu erken teşhis sayesinde risk faktörlerinin zamanında ele alınmasıyla, demans vakalarının %40'a kadarının önlenebileceğine veya geciktirilebileceğine dikkat çekiyor.