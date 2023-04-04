Oruç tutarken ağız kokusunu bitiren yöntem! Her gün iftarda düzenli tüketildiğinde...

Tükürüğümüz, ağzımızdaki bakterileri azaltmada önemli bir rol oynar. Bu, Ramazan ayı boyunca birçok kişinin ortak bir endişesi olabilir. Oruç tutarken nefesiniz kokuyorsa endişelenmeyin, bununla mücadele etmek için atabileceğiniz adımlar var.

Oruçluyken ağız kokusunu engellemek için ne yapmak gerekir?

Oruç tutarken nefesinizi ve ağzınızı taze tutmanıza ve Ramazan ayında ağız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

Günde iki kez dişlerinizi fırçalayın

Plak oluşumunu azaltmak için iftar ve sahurdan sonra 2-3 dakika dişlerinizi florürlü diş macunu ile fırçalayın. Dişlerinizi fırçalamak, ağız kokusuna neden olabilecek yiyecek parçacıklarını ve bakterileri gidermeye yardımcı olur.

Diş arası yardımcıları kullanın

Dişlerinizi günlük olarak diş ipi ve diş arası fırçaları gibi diş arası yardımcıları ile temizlemeyi unutmayın. Bu araçlar, diş fırçanızın ulaşamadığı, ulaşılması zor yerlerden yiyecek ve plakları çıkararak diş eti hastalığına yakalanma şansınızı azaltabilir.