Oruçluyken baş ağrısını ilaçsız geçiren yöntem! Limon ve lavanta yağı ile...

Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların sıklıkla yaşadığı baş ağrıları tüm günü zehir edebiliyor. İşte ilaçsız yemeksiz bu ağrıları dindirmenin yöntemi…
AĞRI NEDİR? NEDEN AĞRI HİSSEDERİZ?
Ağrı bizler için bir çeşit uyarı sistemidir. Savunma mekanizması olarak da adlandırabileceğimiz ağrı, bedenimizin çeşitli noktalarında oluşan veya oluşabilecek hasarlara karşı bizi tetikte tutmaya yarar. Ağrı düzeyi değişiklik gösterebileceği gibi ağrı eşiği de kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
Ağrı hissedildiğinde yaygın olarak yapılan ilk eylem hareketi kesmektir. Örneğin dizi ağrıyan bir birey yürümek yerine oturmayı tercih edebilir. Ancak genelde orta düzeyde yapılan hareketler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
Yoğun ağrı deneyimleyen bireylerde bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi yan etkiler de gözlenebilir. Düzenli olarak belirli bölgesinde ağrı deneyimleyen kişilerin uzmanlara başvurması önerilmektedir.
BAŞ AĞRISI VE ORUÇ
Birçok ağrı çeşidi arasında en çok öne çıkan ve neredeyse istisnasız herkesin deneyimlediği baş ağrısı, hafif olabileceği gibi dayanılmaz boyutlara da ulaşabilir. Genetik faktörlerin büyük rolu olmasının yanı sıra çevresel etkenler de baş ağrısına neden olabilmektedir. Uzun süreli açlık ve susuzluk baş ağrısına neden olan çevresel faktörlerin başında gelir.
Özellikle oruç döneminde sahurdan iftara kadar geçen sürede bireyler susuzluk ve açlık yaşayabilir. Bu durumun yaşanmaması için sahurda ve iftarda alabileceğiniz önlemler olduğu gibi oruç tutarken ortaya çıkan baş ağrılarını gidermenin ilaç dışında yöntemleri de bulunuyor.
ENSEYE LİMON SÜRMEK AĞRIYI KESİYOR
Limon suyunu tüketmek kadar deri üzerine uygulamak da ağrıyı kesmede yardımcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Oruç tutarken bir şeyler yiyip içemediğiniz için baş ve boyun bölgesine uygulanacak yöntemler sayesinde baş ağrınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Limon suyunu direkt olarak boyun ve ense bölgesine uygulamak tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi iken diğeri ortadan ikiye kestiğiniz limonla aynı bölgeyi yavaşça ovmak. Bu sayede limonun ferahlatıcı ve gevşetici etkisinden yararlanıp ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Kas tutulmaları ve aşırı gerginlik durumlarında önce ılık su ile ağrıyan bölgeyi ovalayıp ardından limon suyu kullanmak çok daha etkili olacaktır.
Zonklama tipi baş ağrılarında kullanabileceğiniz macun kıvamında hazırladığınız limon da benzer bir etki gösterecektir. Bir parça limonu elinizde ovalayarak macun kıvamına getirip yüz ve alın bölgenize sürebilirsiniz.
BAŞ AĞRISINA İLAÇSIZ DİĞER ÇÖZÜMLER
İftara daha çok var ve ciddi bir baş ağrısı çekiyorsunuz ya da ağrı kesici kullanmaktan yoruldunuz. Sıralayacağımız bu alternatif yöntemler de sizin için hayat kurtarıcı olabilir.
Nane ve mentol esansları
Katı yağ olarak hazır satılan mentol ve nane esansları kadar yağ olanlarla da alın ve şakak bölgesine masaj yapmak, baş ağrılarını kesmek için kullanabileceğiniz bir yöntem. Özellikle migren hastalığıyla mücadele edenlerin sıkça yararlandığı mentol, baş ağrısını hızla kesmesiyle bilinir.
Eklem noktalarına baskı uygulamak
Eklem noktalarına uygulanacak doğru ve ölçülü baskı, vücudun çok çeşitli bölgelerindeki ağrıyı kesmeye yardımcı olur. Kas sıkışması veya kasılmasının neden olduğu ağrılarda özellikle şakaklara ve baş parmak ile işaret parmağı arasında kalan noktalara baskı yapılarak baş ağrısının kesilebildiği bilinmektedir. Bu yöntemi uygularken aşırı basınç yapmaktan kaçınmanız büyük önem taşıyor. Yoksa kas zedelenmeleri gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Soğuk veya sıcak kompres
Ağrıyan bölgeye sıcak veya soğuk kompres yapmak ağrı kesiciyle aynı işlevi görecektir. Bölgede yaşanan şokla birlikte ağrı yok olacak ve size ilaçsız bir çözüm sunacaktır. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken şey ise bölgenin aşırı sıcak veya aşırı soğukla direkt olarak temas etmesinden kaçınmaktır. Yüksek ısı değişimleri ciltte yanıklar oluşmasına sebep olabilir.
Lavanta yağı
Stresli bir günün ardından başınızda oluşan ağrılara birebir olan lavanta yağı, kas sıkışmalarının yarattığı ağrılarda da kullanabileceğiniz bir yöntem. Yağ içeriği sayesinde cildi yumuşatarak masaj yapılmasını kolaylaştırdığı gibi bir damlası bile ağrının dindirilmesini sağlıyor. Baş ağrısı için alın kısmınıza az miktarda süreceğiniz lavanta yağıyla hem stresinizi atar hem de baş ağrınızı kesmiş olursunuz.