Oruçluyken baş ağrısını ilaçsız geçiren yöntem! Limon ve lavanta yağı ile...

AĞRI NEDİR? NEDEN AĞRI HİSSEDERİZ?

Ağrı bizler için bir çeşit uyarı sistemidir. Savunma mekanizması olarak da adlandırabileceğimiz ağrı, bedenimizin çeşitli noktalarında oluşan veya oluşabilecek hasarlara karşı bizi tetikte tutmaya yarar. Ağrı düzeyi değişiklik gösterebileceği gibi ağrı eşiği de kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Ağrı hissedildiğinde yaygın olarak yapılan ilk eylem hareketi kesmektir. Örneğin dizi ağrıyan bir birey yürümek yerine oturmayı tercih edebilir. Ancak genelde orta düzeyde yapılan hareketler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.