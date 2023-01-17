Othello Sendromu Nedir? Othello Sendromu Belirtileri ve Nedenleri Neler, Nasıl Tedavi Edilir?

Sanrılı kıskançlık olarak bilinen Othello Sendromu, psikotik bir problem olmasıyla birlikte belirtileri nelerdir gibi soruları da beraberinde getirmiştir. Birçok insana bu isim Shakespeare' in eserinden de tanıdık gelebilir. Peki Othello Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? Yazımızın geri kalanını sizler için bu sorulara yanıt bularak derledik. Keyifli okumalar…

Othello Sendromu Nedir?

Othello sendromu, kişinin hayatını önemli derecede etkileyebilen sanrılı bir kıskançlık rahatsızlığıdır. Bu sendrom bazen patolojik veya hastalıklı kıskançlık olarak da adlandırılır. Othello sendromunda kişi mantıklı temellere dayanmayan düşüncelere sahip olur ve bu düşünceler zaman içerisinde paranoyaya dönüşebilir. Othello sendromunu yaşayan kişiler, özellikle ikili ilişkilerinde partnerlerinin onları aldattıklarını düşündükleri için sürekli olarak huzursuz bir ruh haline sahiptirler. Bu sanrılar bazen öylesine güçlüdür ki kişileri şiddete başvurmaya kadar götürmektedir. Othello Sendromu, çoğu zaman şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozukluklarıyla bağlantılıdır. Kişilerin düşünceleri kısmen doğru olabilir ya da tamamen hayal ürünü de olabilir. Bu düşüncelerin kısmen doğru olup olmamasından bağımsız olarak kişilerin kıskançlık inançlarıyla ilgili normalin çok üstünde bir uğraşı olması dikkat çekmektedir.

"Othello sendromu" terimi ilk kez İngiliz psikiyatrist John Todd tarafından kullanılan sendrom, ismini ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in Othello isimli oyunundan alır. Tiyatro oyunundaki Othello karakteri, yanlış anlaşılma ve aşırı kıskançlık nedeniyle hem eşini hem de kendisini öldürür.

Othello Sendromu Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Othello sendromu, başlı başına psikolojik bir rahatsızlık olmakla birlikte, diğer psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Sendromun belirtileri arasında en sık obsesif kıskançlık görülür. Kişiler, partnerlerinin kendilerini aldattığı fikrine kapılıp ciddi derece kaygı duyarlar. Bu kişilere göre, partnerlerinin düşünce ve davranışları yakın geçmişte zaten güvenilmezdir. Sanrı şeklinde ortaya çıkan bu durum tedavi edilmediğinde kontrol edici, güvensiz, tartışmalı ve artan bir çaresizlik hissi yaşatır.

Othello sendromu için risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

Anksiyete bozuklukları: Takıntılı kıskançlığın temelinde derinlere yerleşmiş bir güvensizlik duygusu ve düşük benlik saygısı bulunabilir.

Kişilik bozuklukları: Sanrılı kıskançlık ile paranoid şizofreni ve borderline kişilik bozuklukları arasında semptomatik bir örtüşme bulunabilir.

Beyin hastalıkları veya travmatik yaralanmalar: Huntington hastalığı, Parkinson hastalığı ve travmatik kafa yaralanmaları gibi bazı durumlar sanrılı davranışlara neden olabilir.

Othello Sendromu Belirtileri:

Partnerlerinin, sürekli olarak kötü niyetli olduğunu düşünmek ve davranışlarını sorgulayarak onları suçlamak

Partnerlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, beğenilerine bakmak, hesap şifresi istemek ve Telefonla kurulan partnerin kiminle konuştuğuna dair paranoya yaşamak

Partnerlerinin eşyalarını karıştırmak, aldatıldığına dair kanıt aramak ve ev dışındaki aktivitelerini sınırlamaya çalışmak

Partnerin davranışını kontrol etmek için duygusal baskı uygulamak ve şantaj yapmak

Partneri ailesinden, arkadaşlarından izole etmek

Kıskançlığın neden olduğu bariz sorunlara rağmen, ilişkideki tüm çatışmalar için diğer kişiyi suçlamak

Kıskançlık düşünceleri açık bir şekilde kanıtsız ve mantıksız olmasına rağmen, doğru olduklarına inanmak ve partnere yönelik şiddet tehditlerinde bulunmak veya gerçek şiddet uygulamak

İntihar girişimleri de dahil olmak üzere kendine zarar verme davranışı sergilemek

Othello Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Aşırı kıskançlığın getirdiği sahiplenme duygusu ve bu unsurları içeren ilişkiler genellikle şiddetli saldırılar, takip, taciz veya daha da kötü durumlarla sonuçlanabilir. Othello sendromunu yaşayan kişi şiddet eğilimli ise karşısındaki kişiye zarar verebilir. Tedaviye ilk olarak Othello Sendromu'nda yaşanan kıskançlığın belirlenmesinde, beynin frontal lob bozukluğu araştırılabilir. Tedavi hastalığın şiddetine göre ayakta veya yatarak uygulanabilir. Othello sendromunun altta yatan sebepleri araştırıldığında, hastalığı anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı ya da nörolojik hastalıklar tetikliyorsa bunların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekir.

Othello sendromu, kişinin psikolojik geçmişine ve sendromun seviyesine bağlı olarak bilişsel davranışçı terapi ya da ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Bu yöntemler, patolojik kıskançlığı olan kişilerin güvensizlik ve kontrol etme eğilimlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

Othello Sendromu Olan Kişiye Nasıl Davranımalıdır?

Othello Sendromu yaşayan kişi depresyon, madde bağımlılığı, intihar düşüncesi gibi sorunlar yaşayabilir. Aile ve yakın çevrenin hemen bir uzmana başvurması ve kişinin uzman destek alması çok önemlidir.