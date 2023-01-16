Otizm Nedir? Otizm Spektrum Bozukluğu Ne Demek, Çeşitleri ve Belirtileri Neler?

Otizm bozukluğu, ağır ve hafif otizm belirtileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki belirti de ciddi bir hastalıktır ve önemli ölçüde dikkat edilmelidir. Otizm ne demek, atipik otizm hastalığı nedir hakkında bilgi vermek gerekirse, otizm doğuştan gelen bir hastalık olduğundan dolayı, daha tanı konulacak kadar ilerlemediği zamanlarda (genelde çocuklarda) buna verilen isime, atipik otizm adı verilir. Bu tür otizmin varlığı tartışılsa da, çocuklarda görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Otizm bozukluğu nedir hakkındaki yazımıza geçelim.
Otizmin neden kaynaklığı tam bilinmemektedir, genetik olduğu düşünülmektedir. Kızlara oranla, erkeklerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizm hastalarının %10'unda üstün zeka görülebilirken %70 oranında da zeka geriliği mevcuttur. Otizm ile birlikte gelen birkaç kötü şeyler de vardır, bunlar; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları ve epilepsidir. Otizm ayrıca belirli sınırların dışına çıkamayan veya tekrarlayan davranış kalıplarını da içerir.
Otizm çocukluk döneminin ilk zamanlarında ortaya çıkar, toplum içerisinde, okulda veya çalışma hayatında sorunlara yol açar.
Otizm, genellikle üç yaşlarında başlayan ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Bu hastalığı erken fark etmek çok önemlidir, bu şekilde uygun iyileştirme programını uygulayarak bireylerin hayata kazandırılması için çok daha büyük şans sağlamaktadır.
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bir bireyin beyninin gelişiminde başkalarını nasıl öngördüğünü ve onlarla sosyalleşmesini de etkileyen ve bundan dolayı da sosyal etkileşimi ve etkileşim kısmında sorunlara sebep olan bir hastalıktır. Otizm spektrum bozukluğu içinde kullanılan "spektrum" kelimesi, geniş bir bilgi üzerinde ki semptomları ve semptomların derecesini ifade etmektedir.
Bu ağır hastalığın toplamda 3 tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ; Hafif otizm, orta derece otizm, ağır otizm şeklinde ayrılır.
Karakteristik olan, otistik davranışların çok küçük bir kısmı baş göstermektedir. Yeni başlayan yani, atipik otizmli çocuklarda bir uzmandan yardım almak, sosyal becerileri için oldukça güzel bir adım olabilir.
Karakteristik olan, otistik davranışların birçoğu baş göstermektedir. Uzman desteği kesinlikle ama kesinlikle gereklidir. Uzman desteği aldıktan sonra davranışlarında olumlu yönde gelişmeler sağlanabilir.
Karakteristik olan, otistik davranışların hepsi olmasa da büyük bir çoğunluğu vardır Uzman desteği kesinlikle gereklidir. Okul öncesi eğitimlerde, sonraki süreçte doktor yardımı alınması ve ilaç takviyesiyle davranışlarında olumlu yönde etki edebilir.
Doktor desteği olsa da olmasa da, çocuğun ileride sosyal ve akademik alanda büyük sorunlar çekme ihtimalinin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Her ihtimale karşı davranışları tespit edip küçük yaşta bir profesyonelden yardım almanız bu sorundan en az hasarla çıkmanızı sağlayacaktır.
Belirtilere örnek olarak gösterilebilir.