Otizm Nedir? Otizm Spektrum Bozukluğu Ne Demek, Çeşitleri ve Belirtileri Neler?

Otizm bozukluğu, ağır ve hafif otizm belirtileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki belirti de ciddi bir hastalıktır ve önemli ölçüde dikkat edilmelidir. Otizm ne demek, atipik otizm hastalığı nedir hakkında bilgi vermek gerekirse, otizm doğuştan gelen bir hastalık olduğundan dolayı, daha tanı konulacak kadar ilerlemediği zamanlarda (genelde çocuklarda) buna verilen isime, atipik otizm adı verilir. Bu tür otizmin varlığı tartışılsa da, çocuklarda görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Otizm bozukluğu nedir hakkındaki yazımıza geçelim.

Otizm Bozukluğu Nedir?

Otizmin neden kaynaklığı tam bilinmemektedir, genetik olduğu düşünülmektedir. Kızlara oranla, erkeklerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizm hastalarının %10'unda üstün zeka görülebilirken %70 oranında da zeka geriliği mevcuttur. Otizm ile birlikte gelen birkaç kötü şeyler de vardır, bunlar; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları ve epilepsidir. Otizm ayrıca belirli sınırların dışına çıkamayan veya tekrarlayan davranış kalıplarını da içerir.

Otizm çocukluk döneminin ilk zamanlarında ortaya çıkar, toplum içerisinde, okulda veya çalışma hayatında sorunlara yol açar.

Otizm, genellikle üç yaşlarında başlayan ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Bu hastalığı erken fark etmek çok önemlidir, bu şekilde uygun iyileştirme programını uygulayarak bireylerin hayata kazandırılması için çok daha büyük şans sağlamaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Ne Demek

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bir bireyin beyninin gelişiminde başkalarını nasıl öngördüğünü ve onlarla sosyalleşmesini de etkileyen ve bundan dolayı da sosyal etkileşimi ve etkileşim kısmında sorunlara sebep olan bir hastalıktır. Otizm spektrum bozukluğu içinde kullanılan "spektrum" kelimesi, geniş bir bilgi üzerinde ki semptomları ve semptomların derecesini ifade etmektedir.

Otizm Çeşitleri ve Belirtileri Neler?

Otizm Çeşitleri

Bu ağır hastalığın toplamda 3 tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ; Hafif otizm, orta derece otizm, ağır otizm şeklinde ayrılır.

Hafif Otizm

Karakteristik olan, otistik davranışların çok küçük bir kısmı baş göstermektedir. Yeni başlayan yani, atipik otizmli çocuklarda bir uzmandan yardım almak, sosyal becerileri için oldukça güzel bir adım olabilir.

Orta Derece Otizm

Karakteristik olan, otistik davranışların birçoğu baş göstermektedir. Uzman desteği kesinlikle ama kesinlikle gereklidir. Uzman desteği aldıktan sonra davranışlarında olumlu yönde gelişmeler sağlanabilir.

Ağır Otizm

Karakteristik olan, otistik davranışların hepsi olmasa da büyük bir çoğunluğu vardır Uzman desteği kesinlikle gereklidir. Okul öncesi eğitimlerde, sonraki süreçte doktor yardımı alınması ve ilaç takviyesiyle davranışlarında olumlu yönde etki edebilir.

Doktor desteği olsa da olmasa da, çocuğun ileride sosyal ve akademik alanda büyük sorunlar çekme ihtimalinin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Her ihtimale karşı davranışları tespit edip küçük yaşta bir profesyonelden yardım almanız bu sorundan en az hasarla çıkmanızı sağlayacaktır.

Belirtileri

Erken bebeklik dönemlerinde göz temasından kaçınma, isimlere tepki vermeme veya aile bireylerine karşı kayıtsız kalma, otizm spektrum bozukluğunun ilk belirtilerini gösterir.

İki yaşında görülen belirtilerinden bazıları da şöyledir ; aniden kendi içine çekilip gerileme davranışında bulunabilir, her şeye agresif bir şekilde yaklaşabilir veya dil becerilerini kaybetme noktasına gelebilir.

Geri kalan belirtileri genelleme olarak listeledik. İki yaşını aştıktan sonra genelde sosyal etkileşim ve iletişim becerileriyle ilgili bu belirtiler meydana gelir:

Adının söylenmesine tepki göstermemesi ve onunla konuşanları duymuyor gibi yapması

Kucaklanmaktan ve taşınmaktan nefret etmeleri, tek başına oynamayı tercih etmeleri

Göz teması kurmak istememeleri,

Konuşmakta zorluk çekmeleri,

Kendiliğinden sohbete girememesi veya devam ettirememesi,

Anormal şarkılar söylemeleri,

Kelimeleri ya da cümleleri nasıl kullanacağını anlamaması ve sürekli aynı kelimenin tekrarı,

Basit soruları anlamakta güçlük çekmesi,

Duygularını ve hislerini ifade edemiyor gibi görünmesi,

Karşılıklı iletişime pasif, saldırgan veya yıkıcı tarzda yanıtlar vermesi veya yaklaşması,

Yüz ifadesi, vücut dili ya da ses tonu gibi ifadeleri tanımakta zorluk çekmesi,

Mizah ve imayı anlayamamaları,

Tehlikeye karşı duyarsız kalmaları,

Yoğun inatçılık ve hırçınlık,

Belirtilere örnek olarak gösterilebilir.