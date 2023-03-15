Otizm Tedavi Edilir Mi? Otizmin Tedavisi Var Mı, Tamamen Düzelir Mi?

Otizm bireyin beyin gelişimiyle ilgili problemlerin açığa çıkmasıdır. Bazen çevresel faktörlerle çoğu zaman genetik faktörlerle ortaya çıkan bu hastalık, "otizm tedavi edilir mi?" sorusunu akıllara getirir. Otizmin tedavisi var mı, dediğimizde kesin bir tedavisi olmadığını öğreniriz. Otizm nasıl tedavi edilir, sorusuna yapması beklenen davranışların ince ince öğretilmesi için eğitim verilir yanıtını veririz. Otizm tamamen düzelir mi, sorusuna tamamen düzelecek bir tedavi yöntemi bulmamaktadır yanıtını veririz.

Otizm Nedir?

Otizm, bir bireyin beyninin gelişiminde başkalarını nasıl algıladığını ve onlarla nasıl sosyalleştiğini etkileyen, bu sebeple de sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan bir tıbbi durumdur. Otizm ayrıca belirli sınırların dışına çıkamayan veya tekrarlayan davranış kalıplarını da içerir. Otizm çocukluk döneminin başında gelişim gösterir ve nihayetinde bireyin toplum içinde, örneğin sosyal hayatta, okulda, ya da çalışma hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olur. Otizm spektrum bozukluğunun bilinen tek bir nedeni yoktur. Hem genetik faktörlerin hem de çevre faktörlerinin farklı roller oynadığı öne sürülmektedir. Ancak aşılar ile otizm arasında bir bağlantı olmadığı tıp uzmanları tarafından kesin olarak bilinmektedir.

Genetik faktörlere bakıldığında, birkaç farklı genin otizm spektrum bozukluğunda rol oynadığı görülmektedir. Bazı vakalarda otizm spektrum bozukluğu genetik bir bozuklukla ilişkilendirilebilir. Diğer vakalarda ise genetik mutasyonlar otizm ihtimalini artırabilir. Bunlardan ayrı olarak başka genler beyin gelişimini, beyin hücrelerinin kendi aralarındaki iletişim biçimini etkileyebilir veya belirtilerin şiddetini belirleyebilir. Bazı genetik mutasyonların, kalıtsal olduğu görülürken diğerlerinin kendiliğinden ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Otizm Tedavi Edilir Mi?

Otizm spektrum bozukluğu için kesin bir tedavi yoktur. Aynı zamanda otizm spektrum bozukluğuna sahip bütün bireylerin hepsine uyan tek bir tedavi de yoktur. Gündelik hayatı daha iyi organize edebilmek için uygulanabilir çeşitli seçenekler vardır. Otizmin erken tanısı, çocukların davranış, beceri ve dil gelişimine yardımcı olabilir. Geç kalınsa bile müdahale her yaşta fayda sağlayabilir. Otizm spektrum bozukluğu belirtileri genellikle tümüyle aşılmasa da, spektruma sahip kişiler hayatlarını daha iyi organize edebilir.

Otizmin Tedavisi Var Mı, Tamamen Düzelir Mi?

Doğumdan sonraki ilk yıl içinde otizm belirtileri ortaya çıkar. Daha nadir vakalarda ise ilk sene boyunca çocukta normal gelişim devam eder ve daha sonra otizm belirtilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çocuklar, 18 ila 24 ay arasında bir gerileme döneminden geçer. Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan tedavi seçenekleri şu şekildedir:

Davranış ve iletişim terapileri içerisinde sosyal, dil ve davranışsal zorlukları ele alan birçok program vardır. Bazı programlar sıklıkla tekrar eden, istemsiz davranışları azaltmaya ve yeni beceriler öğretmeye odaklanırken, diğer programlar çocuklara çeşitli sosyal durumlarda nasıl davranacaklarını veya başkalarıyla nasıl daha iyi iletişim kuracaklarını öğretmeye odaklanır.

Eğitim terapilerine Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar sıklıkla yoğun olarak planlanmış eğitim programlarına karşı daha olumlu tepki verirler. Uzman ekiplerin hazırladığı başarılı programlar arasında; sosyal becerileri, iletişimi ve davranışı geliştirmek için çeşitli aktivite içeren programlar bulunur.

Aile terapileri sayesinde ailenin diğer üyeleri, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların anlaşılmayan ya da tekrarlı davranışlarını tanıyabilirler. Ailenin diğer üyeleri onların, sosyal etkileşim becerilerini geliştirecek ve günlük yaşam becerileriyle iletişim kurmayı öğretecek şekilde nasıl oynamaları ve etkileşime girmeleri gerektiğini öğrenebilirler.