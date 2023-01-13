Özel Hastane Sonuçları E-Nabız’da Görünür Mü? Özel Hastanede Yapılan Testler E-Nabız’a Ne Zaman Düşer?

Özel hastane sonuçları e-nabızdan görünür mü sorusu bu hastaneleri tercih edenlerin aklına takılan sorulardan birisidir. Bunun cevabı çok basittir. E-nabız sistemine giriş yaparak tahliller kısmından bütün sonuçlarınızı görebilirsiniz. O zaman özel hastanede yapılan testler e-nabıza ne zaman düşer? Yapılan testler doktorun hasta sistemine düştüğü zaman aksi bir durum olmadığı sürece e-nabız sistemine de düşer. Özel hastane sonuçları e nabızda görünür mü? Özel hastanelere yapılan testler e-nabıza ne zaman düşer? gibi sorularımızı cevaplarına başlıklar halinde ayrıntılarıyla derledik.

Özel Hastane Sonuçları E-Nabız'da Görünür Mü?

Hastaya uygulanan muayeneler, teşhisler, tıbbi görüntülemeler, tahliller ve testlerin hepsinin kaydedildiği elektronik kayıt sistemi e-nabızdır. Tüm tahlil sonuçları özel veya devlet hastanesi fark etmeksizin e-nabız sistemine kaydedilir. Sadece devlet hastaneleri değil üniversite ve özel olarak hizmet sağlayan bütün sağlık tesisleri hastalarına vermiş oldukları bütün hizmetlere e-nabız portalına kaydetmelidirler. Bütün üniversite ve devlet hastanelerinde, aile hekimliklerinde, özel hastanelerde hastalara uygulanan bütün tahlil ve tetkikler e-nabız sistemi üzerinden görünebilir.

Özel Hastanede Yapılan Testler E-Nabız'a Ne Zaman Düşer?

Neredeyse her hastalığın ya da sağlık kontrolünün öncesinde yapılması istenilen testler ya da tahliller vardır. Hastaya uygulanan testlerin sonucunun çıkması hastalığın türüne göre değişkenlik gösterebilir. Özel hastanelerde yapılan testlerin e-nabıza düşme süresi hastaya ait hizmet kaydının gerçekleştirilip, faturalandırma işlemi yapıldıktan sonra hastaya ait tüm testler e-nabız sistemine girilmektedir.

Özel Hastane Sonuçları E-Nabız İle Nasıl Öğrenilir?

Özel hastanelerde yaptığınız işlemleri öğrenebilmek ve sonuçlarınıza ulaşabilmek için e-nabız sistemine giriş yapmanız gerekir. Bulunduğunuz yerde tablet, telefon, bilgisayar var ise bunları internete bağlayıp e-nabızın sitesine girerek T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile özel hastane sonuçlarınızı tahliller kısmından öğrenebiliriz. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız ya da şifreniz yok ise edevlet şifresini kullanarak da e-nabız sistemine giriş yapabilirsiniz. E-nabız sistemine girişinizi gerçekleştirdikten sonra özel hastanelerdeki sonuçlarınızı tahlillerim kısmından öğrenebilirsiniz.