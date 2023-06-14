Özellikle genç yaşta dikkat! Uzmanından o hastalığa karşı öneriler...



Öneriler

Uzm. Dr. Aygül, genç koroner arter hastalarına tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Beslenmenize dikkat edin: Sağlıklı, dengeli bir diyetle kilonuzu kontrol altında tutun. Az tuz, az yağlı ve yüksek lifli gıdalar tercih edin. Düzenli egzersiz yapın: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz yapın. Yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktiviteleri deneyin. Sigara ve alkolü bırakın: Sigara ve alkol tüketimi koroner arter hastalığınızı kötüleştirir. Stresi yönetin: Stres, kalp sağlığınızı etkileyebilir. Stresi azaltmak için rahatlama tekniklerini kullanın, hobilerle uğraşın ve destek arayın. İlaçlarınızı düzenli kullanın: Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve randevularınıza sadık kalın. Düzenli sağlık kontrollerine gidin: Kalp sağlığınızı izlemek için düzenli kontroller yapılmalıdır. Kan basıncı, kolesterol düzeyi ve kan şekeri gibi değerleri kontrol ettirin. Destek alın: Koroner arter hastalığıyla baş etmek zor olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız ve destek gruplarından yardım alın."