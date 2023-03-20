Ozon Yağı Faydaları Neler? Ozon Yağı Ne İşe Yarar ve Neye İyi Gelir?

Ozon yağı ne işe yarar konusu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ozon yağı faydaları bu araştırma sonuç raporlarında mevcuttur. Bu makaleler incelendiğinde ozon yapının mucizevî etkileri daha iyi anlaşılabilir. Ozon yağı ne için kullanılır sorusu cilt bakımı ve sağlık kapsamlı incelenebilir. Ozon yağı neye iyi gelir sorusunun cevabını bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ozon Yağı Ne İşe Yarar?

Ozon yağı soğuk sıkım zeytinyağından elde edilen bir maddedir. Ozon yağının elde edilmesi için zeytinyağının içine uzun süre ozon kabarcıkları enjekte edilir. Ozon yağı hücrelerin iyileşmesini sağladığı gibi hücrelerin yenilenmesinde de önemli bir role sahiptir. Ozon yağı, ozonlaşmış yağ ismiyle de satılabilir. Cilt sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık sorunu için de bu yağın mucizevî etkisinden istifade edilir.

Ozon, oksijenin bir türevidir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını emerek insanın bu ışınlardan zarar görmesini engeller. Ozon yağı da bu etkisi ile insanın cilt sağlığı için önemli bir maddedir. Ozon yağı ilk olarak 1900'lü yılların başlarında Nikola Tesla tarafından tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılmıştır.

Ozon Yağı Faydaları

Ozon yağının cilt ve insan sağlığı için çok önemli faydaları vardır. Bu kapsamda ozon yağının faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Bacak, yüz ve boyun bölgesine uygulandığında gece rahat uyumayı sağlar.

Cilde elastik bir yapı kazandırır.

Cilt bozukluklarının tedavi edilmesini sağlar.

Sivilce ve akne oluşumuna engel olur.

Ciltte şişlik ve kızarıklık oluşmasını engeller.

Güneş yanıklarının iyileşmesine destek olur.

Ağız kısmındaki aft ve uçukların iyileşmesini sağlar.

Düzenli kullanılırsa selülit oluşumuna engel olur.

Cildin nemli kalmasını sağlar.

Kepek oluşumunu önlediği gibi saç derisindeki yaraların iyileşmesini sağlar.

Bebek pişiklerin iyileşmesini sağlar.

Tırnak mantarını yok eder.

Anal iltihap, kaşıntı ve tahrişi engeller.

Hemoroid sorunun iyileşmesini sağlar.

Kan dolaşımını düzenler.

Kuru öksürüğe iyi gelir.

Ozon yağı her ne kadar çok faydalı bir madde olsa da doktor tavsiyesi olmadan kullanmak sakıncalı olabilir.