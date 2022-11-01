Pandemide bu kanser vakasında artış! Evde kendiniz tespit edebilirsiniz: Düzenli olarak bunu yaptığınızda...



Prof. Dr. Eren, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Erken evrede yakalanırsa tedavisi yüzde 100'e yakın mümkün; ama siz geç tanı alırsanız yapılan ameliyat, verilecek olan ilaçlar belki hiç gerek yokken kemoterapi almanız gerekecek. O yüzden ne kadar erken gelirseniz sizin geleceğiniz, yaşam kaliteniz, memenizin korunması için çok faydalı olur. O yüzden erken evrede gelip taramaları aksatmamak çok önemli" diye konuştu.





'KENDİNİZİ MUAYENE EDİN'

Prof. Dr. Serap Eren, meme kanserindeki artışın önüne geçebilmek için evde yapılabilecek muayenelerin olduğunu söyleyerek, "Her banyodan sonra kendilerini bir ayna karşısında alarak, bu aşamada kendinde bir kitle olup olmadığı, daha önce olan kitlelerde bir büyüme, koltuk altında eline gelen bir kitle, bir kızarıklık, bir çöküntü, meme başında içeri çöküklük gibi belirtiler olup olmadığı ya da her zamankinden farklı bir görüntü olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Daha sonra kişiler uzanarak sırt üstü kendi kendilerini sağ ve sol meme karşılıklı olarak bakarak muayene edecekler; ama bu muayene sırasında parmaklarının içine göğüslerini almak yerine meme etrafında parmakları ile muayene etmeleri gerekir. Farklı bir kitle, oluşum hissederlerse beklemeden daha erken gelmelerini öneriyoruz" diye konuştu.