Parafin Nedir? Parafin Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır ve Hangi Hastalara Uygulanır?

Parafin, çoğu kişinin yabancı olduğu bir kelimedir. Parafin nedir araştırması ile kelimenin anlamını öğrenmeniz mümkündür. Parafin ne işe yarar ya da nerelerde kullanılır soruları da merak edilenler arasındadır. Söz konusu maddenin bazı hastalıklarda kullanıldığı da görülür. Tedavi edici etkisi nedeniyle parafin ön plana çıkan bir üründür. Parafin hangi hastalara uygulanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Parafin Nedir?

Parafin, petrol hammaddeli olan bir mum türüdür. Kokusuz olan parafin, katı ve sıvı yiyeceklerin saklanmasında da kullanılır. Söz konusu ürün aynı zamanda elektriğin yalıtılmasında da etkilidir. Zaman içerisinde parafin balmumu maddesinin yerini almıştır.

Parafin ilk olarak 1829 yılında odun katranından elde edilmiştir. 1867 yılında ise petrolden üretilmeye başlanmıştır. 1947 yılında ise sentetik parafin mumu elde edilmiştir. Parafini, petrolün bir yan ürünü olarak da tanımlayabiliriz. Petrolden elde edilen parafin, öncelikle sıcakta eritilir. Sonrasında ise dondurularak posa haline getirilir ve süzülür. Modern laboratuar ortamlarda üretilen parafin % 20 oranında yağ içerir. Bazı parafinlerde bu oran % 3 seviyesine kadar düşük olabilir.

Parafin Hangi Hastalara Uygulanır?

Parafin, bazı hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılır. Özellikle romatizmal hastalıkların tedavi edilmesinde, el kireçlenmelerinde ve sinir sıkışmalarında parafinin önemli bir tedavi edici etkisi vardır. Ayrıca kırık sonrasındaki eklem sertleşmelerinin tedavi edilmesinde ve alerji hastalıklarında parafin çok etkilidir. Parafinin tedavi edici etkisi ile ilgili araştırmalar günümüzde de devam etmektedir.