Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir? Paranoid Kişilik Bozukluğu Ne Demek, Belirtileri Neler, Kimlerde Görülür ve Tedavisi Nasıldır?

Paranoid kişilik bozukluğu nedir diye merak edenlerden misiniz? Halk arasında genelde paranoya olarak bilinen paranoid kişilik bozukluğu belirtileri nasıl başlar bilmek isteyebilirsiniz. Kişilerde sürekli devam eden güvensizlik, şüphe duygusunun çok olması bu rahatsızlığa delalet edebilir. Peki böyle durumlarda paranoid kişilik bozukluğu olan kişilere nasıl davranılmalı? Haberimizin devamında bu ve paranoid kişilik bozukluğu nedir, ne demek sorularını cevaplandıracağız.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikolojik bir rahatsızlık olup genellikle halk arasında paranoya olarak bilinir. Bu rahatsızlık kişilerin herhangi bir nedene dayanmadan ve sürekli olarak diğer insanlara karşı şüpheci ve güvensiz yaklaşmasıyla görünür. Bu sürekliliği olan şüphecilik ve güvensizlik durumu genelde çocukluk ve ergenlik döneminde başlar. Bu rahatsızlık başladıktan sonra gerekli tıbbi müdahale yapılmazsa ilerleyebilir. Kişilerin etrafındaki insanların kendine zarar verebileceği ya da kendisinden faydalanmak isteyeceği düşüncesi saplantı haline gelebilir. Bu saplantıların ağında olan kişinin sosyal ve aile hayatında sağlıklı ilişkiler kurması pek mümkün olmaz.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler hissettikleri şüphe ve güvensizlik duygusunu belli bir mantığa dayandırır. Böylelikle bu rahatsızlığa sebep olan kişi karşısındakileri etkileyebilir. Bu durumda rahatsızlık diğer insanlar arasında zor anlaşılabilir. Ama belirtilere biraz dikkat edersek paranoid kişilik bozukluğunu anlayabiliriz. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir; anlattıkları kendi aleyhine kullanabileceğini düşündükleri için kendi hayatlarını çok paylaşmazlar yani şüphecidirler. Diğer insanların kendisini kandırabilecek olduğunu düşündükleri için yakın ilişki kuramazlar, kuşkucudurlar. Kandırılma korkusuyla kontrolcü ve kıskanç olabilirler. Kindardırlar. Konuşulanların altında gizli anlamlar, kendine yönelik tehdit ararlar. Kendilerini hep haklı gördükleri için hiçbir olay karşısında sorumluluk hissetmezler.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Tedavisi olan bir rahatsızlık olmakla beraber hastanın durumu kabul edip, tedaviye ikna olması gerekir. Tedaviden önce paranoid kişilik bozukluğu olan kişilere nasıl davranılacağı konusunda bilgi sahibi olmalısınız. En başta açık, dürüst ve net olmalısınız. Hiçbir koşulda yalan söylemelisiniz, öfkelendiğinde bunun kontrol altına almaya çalışmalısınız. Rahatsız olan kişiyi yargılayıp yargılayıp, empati kurmalısınız. Tüm bunlardan sonra tedaviye ikna olan kişiyi ilgili birimlere götürülerek tedavi sürecini başlatmak gerekir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Paranoid bozukluğun temeli genellikle erken yaşlarda atılır. Gereken özen gösterilmezse ilerleyen yaşlarda kendini gösterir. Genellikle 40'lı yaşlar gibi geç dönemlerde kendini gösteren bu bozukluk, daha çok mültecilerde, mahkumlarda, işitme kaybı yaşayanlarda, sosyoekonomik düzeyi düşük olan kişilerde görülmektedir. Biyolojik, genetik, çevresel, kültürel, psikososyal gibi paranoid bozukluğa neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda kişinin mutlaka tedavi olması ve psikolog desteği alması gerekmektedir.